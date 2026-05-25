Logo
Large banner

Детаљи драме у Београду: Шутирали прозоре и врата трамваја да изађу, повријеђена и д‌јеца

Аутор:

АТВ
25.05.2026 12:13

Коментари:

0
На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повријеђено неколико особа. Пет екипа Хитне помоћи превози и збрињава повређене.
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Трамвај на линији 5 јутрос је искочио из шина на углу Улице цара Душана и Книћанинове на Дорћолу у Београду и ударио у зграду, а према првим информацијама повријеђено је више особа, међу којима и д‌јеца.

До незгоде је дошло око 9:30 сати, а пет екипа Хитне помоћи превозило је и збрињавало повријеђене.

Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје д‌јеце у Дечију болницу у Тиршовој улици, преноси Тан‌југ.

Према ријечима очевидаца, трамвај је требало да иде право Улицом цара Душана, али је из непознатих разлога скренуо и ударио у излог на самом углу Книћанинове улице.

На лицу мјеста тренутно се одвија изузетно компликована техничка акција. Специјалне екипе ГСП-а и дизалице покушавају да одвоје смрскану кабину трамваја од фасаде зграде и безбједно извуку масивно шинско возило са тротоара раскрснице, преноси Телеграф.

Раскрсница је и даље блокирана за саобраћај, а радници рашчишћавају тоне стакла, срче и шута како би ослободили пролаз за механизацију.

Путници који су се налазили у трамвају испричали су детаље драме.

"Излетио је из шина и отишао право у зграду. Опште расуло је било унутра. Људи су у паници шутирали врата и прозоре да изађу, јер нека врата од силине удара уопште нису могла да се отворе", изјавио је један од очевидаца који се нашао на лицу мјеста непосредно након несреће.

Очевици наводе да је жена возила трамвај и да, према ономе што се могло вид‌јети, није повријеђена.

Трамвај искочио из шина у Београду

Србија

Трамвај "улетио" у зграду: Објављен снимак тешке незгоде у Београду

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Трамвај искочио из шина Дорћол

трамвај

Саобраћајна незгода

више повријеђених

Београд

удес

Дјеца

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

змија гмизавац отровница предатор

Србија

Огромна змија убијена на аутобуској станици

5 ч

0
Трактор ради на њиви.

Србија

Марија је замијенила трактор ходочашћем: Од шампионке у орању до пута ка Острогу

5 ч

0
У Душановој улици трамвај исклизнуо из шина. Полиција је на мјесту догађаја.

Србија

Трамвај "улетио" у зграду: Објављен снимак тешке незгоде у Београду

6 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Драма у центру Београда: Трамвај "улетио" у зграду, има повријеђених

6 ч

0

  • Најновије

16

44

Кошарац: Шмит одлучио да се опроба као писац, настављајући традицију писања књига које су оставиле мрачно насљеђе

16

39

Потписан меморандум о документовању страдања Срба

16

35

Покренута потрага: Планинар из Хрватске нестао у БиХ

16

18

Шта је омега блокинг, који нам већ сад доноси љетње врућине?

16

12

"Лежао" у Фочи: Дејан Поповић изручен Србији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner