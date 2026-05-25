Аутор:АТВ
Трамвај на линији 5 јутрос је искочио из шина на углу Улице цара Душана и Книћанинове на Дорћолу у Београду и ударио у зграду, а према првим информацијама повријеђено је више особа, међу којима и дјеца.
До незгоде је дошло око 9:30 сати, а пет екипа Хитне помоћи превозило је и збрињавало повријеђене.
Према првим информацијама из Хитне помоћи, 11 особа је превезено у Ургентни центар, а двоје дјеце у Дечију болницу у Тиршовој улици, преноси Танјуг.
Према ријечима очевидаца, трамвај је требало да иде право Улицом цара Душана, али је из непознатих разлога скренуо и ударио у излог на самом углу Книћанинове улице.
На лицу мјеста тренутно се одвија изузетно компликована техничка акција. Специјалне екипе ГСП-а и дизалице покушавају да одвоје смрскану кабину трамваја од фасаде зграде и безбједно извуку масивно шинско возило са тротоара раскрснице, преноси Телеграф.
Раскрсница је и даље блокирана за саобраћај, а радници рашчишћавају тоне стакла, срче и шута како би ослободили пролаз за механизацију.
Na uglu Cara Dušana i Knićaninove ulice na Dorćolu jutros oko 9.30 sati došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u zgradu. Kako saznaje "Blic", desetak osoba se žali na povrede. pic.twitter.com/JX713DZwmO— zoran (@zoran4067) May 25, 2026
Путници који су се налазили у трамвају испричали су детаље драме.
"Излетио је из шина и отишао право у зграду. Опште расуло је било унутра. Људи су у паници шутирали врата и прозоре да изађу, јер нека врата од силине удара уопште нису могла да се отворе", изјавио је један од очевидаца који се нашао на лицу мјеста непосредно након несреће.
Очевици наводе да је жена возила трамвај и да, према ономе што се могло видјети, није повријеђена.
