Ђоковић открио због чега носи јакну са вуком

Након изгубљеног првог сета у дуелу прве рунде Ролан Гароса против Ђованија Мпеши Перикара, Новак Ђоковић је дошао до сигурног преокрета и пласирао се у друго коло, гдје ће у сриједу играти против још једног Француза Валентана Ројеа.
Плесао је најбољи тенисер у историји по терену, и фигуративно у трећем и четвртом сету, али и буквално, забављао публику у Паризу и уживао у сваком моменту проведеном на шљаци.
Након дуела је у изјави за медије открио и због чега на јакни коју је носио има вука.
"Да, вук је, знате, моја духовна животиња. Осим тога, вук је и заштитник мојих људи. У Србији и на Балкану, знате. То је била мала инспирација. И знате, шљака, наранџасти терен. Пелађа, креативни директор и дизајнер Лакоста, је направио овај јединствен комад. Врло сам почаствован што га носим. Мало је вруће сада, али срећан сам што се људима допада, сјајно је", рекао је Новак Ђоковић у изјави послије славља.
