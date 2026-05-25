Logo
Large banner

Ђоковић открио због чега носи јакну са вуком

Аутор:

АТВ
25.05.2026 12:51

Коментари:

0
Ђоковић у јакни с мотивом вука на Ролан Гаросу
Фото: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Након изгубљеног првог сета у дуелу прве рунде Ролан Гароса против Ђованија Мпеши Перикара, Новак Ђоковић је дошао до сигурног преокрета и пласирао се у друго коло, гдје ће у сриједу играти против још једног Француза Валентана Ројеа.

Плесао је најбољи тенисер у историји по терену, и фигуративно у трећем и четвртом сету, али и буквално, забављао публику у Паризу и уживао у сваком моменту проведеном на шљаци.

Након дуела је у изјави за медије открио и због чега на јакни коју је носио има вука.

нож

Свијет

Кинез насрнуо ножем на полицију након запљене бицикла, има повријеђених

"Да, вук је, знате, моја духовна животиња. Осим тога, вук је и заштитник мојих људи. У Србији и на Балкану, знате. То је била мала инспирација. И знате, шљака, наранџасти терен. Пелађа, креативни директор и дизајнер Лакоста, је направио овај јединствен комад. Врло сам почаствован што га носим. Мало је вруће сада, али срећан сам што се људима допада, сјајно је", рекао је Новак Ђоковић у изјави послије славља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Ролан Гарос

Ролан Гарос 2026

Вук

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

На углу улица Цара Душана и Книћанинове јутрос око 9.30 сати трамвај је излетио из шина и ударио у излог, при чему је повређено неколико особа. Саобраћај је на овој дионици је успорен, а након полицијског увиђаја трамвај је померен и екипе ЈП "Градска чистоћа" изашле су на терен да очисте улицу.

Србија

ГСП "Београд" се огласио о узроцима удара трамваја у зграду

4 ч

0
Центар Денвер Нагетса Никола Јокић тражи фаул у другом полувремену прве утакмице прве рунде плеј-офа НБА лиге против Минесота Тимбервулвса, у суботу, 18. априла 2026. године, у Денверу.

Кошарка

Јокић шести пут у идеалном тиму НБА лиге: Опет је исписао историју Денвер Нагетса

4 ч

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Свијет

Порука Путина: Русија остаје неодвојиви дио глобалног економског система

4 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Економија

Превара на бензинским пумпама: Док сипате гориво, лопови празне новчанике

4 ч

0

Више из рубрике

Новак Ђоковић из Србије слави послије побједе у мечу првог кола мушког сингла у тенису против Француза Ђованија Мпешија Перикара на Отвореном првенству Француске у Паризу, у недељу, 24. маја 2026.

Тенис

Ђоковић преокретом до 2. кола Ролан Гароса

8 ч

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Гдје можете гледати први меч Ђоковића на Ролан Гаросу

1 д

2
Миомир Кецмановић

Тенис

Кецмановић муњевито до другог кола Ролан Гароса

1 д

0
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Ђоковић добио ударни термин на старту Ролан Гароса

2 д

2

  • Најновије

16

39

Потписан меморандум о документовању страдања Срба

16

35

Покренута потрага: Планинар из Хрватске нестао у БиХ

16

18

Шта је омега блокинг, који нам већ сад доноси љетње врућине?

16

12

"Лежао" у Фочи: Дејан Поповић изручен Србији

16

02

Велики преокрет у преговорима: Трамп мири Израел и муслиманске земље?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner