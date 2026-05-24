Гдје можете гледати први меч Ђоковића на Ролан Гаросу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Најбољи тенисер свих времена - Новак Ђоковић, започеће данас своју мисију на Ролан Гаросу, а цијела нација се нада да би управо у Француској могао да дође до 25. Грен слема у каријери.
Данас је Новак тренирао са Хамадом Међедовићем, још једним српским тенисером који ће наступати на Ролан Гаросу, а све то под будним оком Виктора Троицког, који је нови члан стручног штаба Ђоковића.
Тенис
Кецмановић муњевито до другог кола Ролан Гароса
Први Новаков противник биће домаћи тенисер Ђовани Мпеши Перикар, са којим се није састајао до сада. Одликује га снажан сервис, али не би требало да он буде толико пресудан, с обзиром да се игра на шљаци.
Меч Новака Ђоковића и Ђованија Мпешија Перикара биће уживо на Еуроспорту 1, а почетак се процјењује око 20 часова и 15 минута.
Подсјетимо, Ђоковић би већ у трећем колу могао да игра против младог Жоаа Фонсеке, али на путу Бразилца стоји и Хамад Међедовић.
У осмини финала би нагазна мина могао да буде Каспер Руд, док са Јаником Синером не може да се састане све до великог финала.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Економија
2 ч0
Породица
2 ч0
Кошарка
3 ч0
Најновије
17
15
17
15
17
08
17
07
17
02
Тренутно на програму