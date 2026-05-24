Огласио се КК Црвена звезда: Ево ко мијења Обрадовића

Аутор:Стеван Лулић
Кошаркашки клуб (КК) Црвена звезда огласила се саопштењем у којем је потврдила да Саша Обрадовић више није тренер првог тима.
Звезда је у саопштењу открила и ко ће преузети Обрадовићево мјесто.
"КК Црвена звезда Меридианбет обавјештава јавност да Саша Обрадовић више није први тренер сениорског тима. Клуб се захваљује досадашњем тренеру на ангажману и посвећеном раду током боравка у нашем клубу", поручили су из Звезде и закључили:
"Екипу ће у наредном периоду водити наш некадашњи тренер Милан Томић, коме се клуб захваљује што је прихватио да преузме екипу у овом моменту и предводи тим у завршници домаћег шампионата".
