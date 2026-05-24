Урнебесна туча два зеца до суза насмијала регион

24.05.2026 13:38

Туча зечева
Туча два зеца на путу у селу Куново постала је прави хит на друштвеним мрежама.

Два зеца снимљена су из возила како улазе у озбиљан окршај на путу код познатог села на сјеверу Македоније.

Уз смехотресан опис "нарушени међузечји односи у селу", снимак је објављен на Фејсбук страници и одмах је привукао велику пажњу, не само житеља села, већ читавог региона.

За кратко вријеме снимак је прикупио хиљаде лајкова и стотине коментара, а корисници мрежа су посебно одушевљени реакцијом зечева када је возач "изгубио живце" и одлучио да затруби како би прекинуо тучу.

Зечеви су се одједном укопали, а онда одскакутали мало даље и у страну, а потом су наставили да се бију као да их возач није "прекинуо у окршају".

Међутим, када су им се фарови поново приближили и труба се поново огласила, схватили су да је враг однио шалу.

Није познато шта је "посвађало" зекане, али оно што је сигурно јесте да један другом нису остали дужни.

"Културна туча без крвопролића, остаће упамћена само по својој образовној вриједности", "Немој да им свираш, видиш да имају нерашчишћене имовинско-правне односе", редали су се коментари испод снимка.

