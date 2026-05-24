Без којих докумената не треба кретати на пут?

АТВ
24.05.2026 13:35

Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.
Фото: Borta/Pexels

Уколико планирате одлазак на љетовање аутомобилом, непосредно прије поласка требало би да провјерите неколико ствари које могу да вам направе проблем приликом путовања.

На шта треба обратити пажњу, као и шта све морамо да имамо у аутомобилу ако планирамо пут у иностранство, објаснила је за ТВ Прва Невена Дамјановић из АМСС.

- Прије поласка на пут обавезно морамо да провјеримо опрему за возило попут прве помоћи и резервних дијелова. Када су у питању путне исправе, поред личне карте и пасоша на којима морамо да обратимо пажњу на датуме, ту су и међународна документа. Она подразумијевају: међународну возачку дозволу, дозволу за управљане туђим возилима у иностранству и зелени картон. Та три документа су неопходна за поједине земље - објаснила је Дамјановићева.

Додала је и то да је зелени картон неопходан за Сјеверну Македонију.

- Тако да ако се деси да неко још није извадио картон, постоји опција граничног осигурања, али то је скупља варијанта. Они који путују туђим аутомобилом обавезно морају да имају дозволу за управљање туђим возилом - рекла је она.

Истакла је и да посебно треба обратити пажњу на гужве на граничним прелазима, као и на радове на појединим дионицима.

