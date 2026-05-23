Један предмет у кухињи има више бактерија него даска за ВЦ: Мијењајте га сваких 7 дана

Кухињски сунђер који држите поред судопере вјероватно је најпрљавији предмет у цијелом стану. Њемачка студија са Универзитета у Фирту пронашла је преко 360 различитих врста бактерија у једном једином жутом сунђеру, и то у концентрацијама које се мјере милијардама по квадратном центиметру. Даска за ВЦ је у поређењу с тим стерилна.
Разлог је баналан. Кухињски сунђер је топао, влажан и пун остатака хране, што је тачно онај коктел у коме се бактерије размножавају два пута брже него у Петријевој шољи. ВЦ даска се брзо осуши и нема на себи остатке јаја, млијека или сировог меса. Сунђер има све то истовремено.
Најгоре је што га свако јутро стављате на чисту шољу и на тањир из ког једете. Ви практично размазујете бактерије по посуђу, а не перете га. То је чести разлог зашто нека домаћинства имају вечите стомачне проблеме без јасног узрока.
Одговор који не желите да чујете, сваких седам дана. Не на сваке двије недјеље, не кад почне да смрди, не кад се распадне. Једном недјељно, без размишљања. Сунђер од два динара није вриједан стомачне вирозе која вас обори за викенд.
Већина користи исти сунђер мјесец дана, а понеко и дуже. У панел становима са слабим извлакачима над судопером, влага се задржава још дуже, па кухињски сунђер практично никада до краја не пресахне. То је идеалан инкубатор.
Дјелимично. Влажан кухињски сунђер од два минута у микроталасној на максималној снази убије око 99 одсто бактерија. Проблем је што преостали један проценат чине најотпорније сојеве, које се онда несметано размножавају у празном простору. Послије два дана имате скоро исту прљавштину, само отпорнију.
Исто важи и за прање на 60 степени у веш машини или за потапање у сирће. Помаже, али не рјешава. Једини сигуран потез је замјена, не дезинфекција.
Најјефтиније рјешење већ имате у кухињи, крпа од микрофибера или старе памучне крпе исјечене на пола. Оперете их на 90 степени у машини заједно са пешкирима и имате чисту, суву крпу сваки дан. Бактерије не подносе сувоћу, сунђер их храни, крпа их изгладњује.
Ако не можете без сунђера, купите пакет од десет комада за стотинак динара и строго држите правило, недјеља дана и у канту. Означите га маркером кад га отворите, да не бисте сами себе лагали кад му истекне рок.
Остављате сунђер у судопери, мокрог, поред сливника. То је најгори могући положај. Треба га исциједити до краја и ставити у суву посуду са рупама, далеко од судопере, да се прозрачи. Сушење смањује број бактерија дванаест пута током ноћи. Ово је једини трик који вриједи више од свих дезинфекција заједно.
Размислите којим сунђером сте опрали јутрос шољу за кафу, колико дана је већ у употреби и гдје је сада.
(Крстарица)
