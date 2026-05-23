Лијепе вијести из бх. града: Пронађена особа која је нестала прије четири дана

АТВ
23.05.2026 14:16

Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Особа која је прије четири дана нестала код Коњица пронађена је жива, објавили су из ГСС-а Прењ.

Како су навели, ту информацију запримили су од Полицијске управе Коњиц.

"Од Полицијске управе Коњиц запримили смо информацију да је тражена особа за којом се претходних дана интензивно трагало на ширем подручју села Дужани пронађена жива. Захваљујемо свим припадницима служби, ловцима, мјештанима и грађанима који су учествовали у потрази, пружили подршку и дали допринос током протеклих дана", објавили су из ГСС-а Прењ.

Посебну захвалност упутили су свима који су несебично издвојили своје вријеме, труд и ресурсе како би потрага била што успјешнија.

Подсјетимо, за сутра, 24. мај, је била најављена опсежна потрага са већим бројем спасиоца, али сада то неће бити потребно.

(Радио-Сарајево)

