Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

Због нових чињеница које су утврђене у досадашњем току истраге у вези са кривично-правним догађајем у ресторану "27" од 12. маја 2026. године, Више јавно тужилаштво у Београду наложило је поновну претрагу терена, која је почела јуче у 19 часова и која је и даље у току.
Данас у пријеподневним часовима је пронађен један пројектил у ресторану "27". Претрагом руководи дежурни јавни тужилац ВЈТ у Београду. ВЈТ у Београду као једино овлашћено у овој фази поступка наставиће да континуирано и благовремено обавјештава јавност о току ове истраге.
Такође апелује на медије да не објављују непровјерене инфофмације којима се угрожава ток истраге.
Подсјетимо, Александар Нешовић Баја је убијен у ресторану на Сењаку 12. маја.
Истрага и проналазак његовог тијела довела је до шокантног открића - прије него што је тело заливено бетоном, убице су га покушале да спале! У атару села Јарковци, након вишедневне, опсежне и даноноћне потраге, полицијске снаге и форензичари лоцирали су и откопали метално буре са забетонираним тијелом. За тијело се, како је тада саопштено, "сумња да су остаци брутално убијеног Александра Нешовића Баје." Нешовић је смртно рањен у локалу на Сењаку прије 11 дана, а због убиства је ухапшено више од 10 људи.
