Logo
Large banner

Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје

Аутор:

АТВ
23.05.2026 12:13

Коментари:

0
Пронађен нови доказ у случају убиства Александра Нешовића Баје
Фото: Tanjug, Ustupljena fotografija

Због нових чињеница које су утврђене у досадашњем току истраге у вези са кривично-правним догађајем у ресторану "27" од 12. маја 2026. године, Више јавно тужилаштво у Београду наложило је поновну претрагу терена, која је почела јуче у 19 часова и која је и даље у току.

Данас у пријеподневним часовима је пронађен један пројектил у ресторану "27". Претрагом руководи дежурни јавни тужилац ВЈТ у Београду. ВЈТ у Београду као једино овлашћено у овој фази поступка наставиће да континуирано и благовремено обавјештава јавност о току ове истраге.

брод

Свијет

Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

Такође апелује на медије да не објављују непровјерене инфофмације којима се угрожава ток истраге.

Подсјетимо, Александар Нешовић Баја је убијен у ресторану на Сењаку 12. маја.

Милица Тодоровић-26022026

Сцена

Позната пјевачица шокирала тврдњом: ''Мој муж је био са Милицом Тодоровић док сам била трудна''

Истрага и проналазак његовог тијела довела је до шокантног открића - прије него што је тело заливено бетоном, убице су га покушале да спале! У атару села Јарковци, након вишедневне, опсежне и даноноћне потраге, полицијске снаге и форензичари лоцирали су и откопали метално буре са забетонираним тијелом. За тијело се, како је тада саопштено, "сумња да су остаци брутално убијеног Александра Нешовића Баје." Нешовић је смртно рањен у локалу на Сењаку прије 11 дана, а због убиства је ухапшено више од 10 људи.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Александар Нешовић Баја

Александар Нешовић тијело

Пронађено тијело Нешовића

истрага

Полиција

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Народ овдје тражи сигурност - осјећај да његова држава стоји иза њега

5 ч

6
Састанак премијера Републике Српске и Србије Саве Минића и Ђуре Мацута у Требињу.

Градови и општине

Минић дочекао Мацута у Требињу: Премијери о кључним инфраструктурним пројектима

5 ч

0
Драган Вукелић са Змијања чува овце.

Друштво

Од оваца и магарица школује дјецу: Драган са Змијања чува огњиште предака

5 ч

0
Сцена на мјесту спасавања у руднику угља Лиушенју у граду Чангжи, кинеска провинција Шанси, у суботу, 23. маја 2026.

Свијет

Број жртава у Кини повећан на 90, Си наредио темељну истрагу

6 ч

0

Више из рубрике

Жесток судар у БиХ, учествовала три возила

Хроника

Жесток судар у БиХ, учествовала три возила

7 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Стравична трагедија код Богатића: Школски другови заједно отишли у смрт

7 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Хапшење у Грудама: Код малољетника пронађени кокаин и марихуана

7 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Трагедија на Ибарској: Младић погинуо у смрсканој "алфи", његовом другу се боре за живот

8 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner