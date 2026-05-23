Хапшење у Грудама: Код малољетника пронађени кокаин и марихуана

23.05.2026 09:43

Полицијски службеници Полицијске управе Груде синоћ су у мјесту Совићи, општина Груде затекли малољетника код којег су пронашли кокаин и марихуану.

Како је потврђено из МУП-а ЗХК, овај догађај се десио око 23.35.

"Приликом контроле код истог је пронађена одређена количина кокаина, као и одређена количина марихуане", наводе из МУП-а.

У складу са законским прописима наведени предмети су изузети, а ПУ Груде ће против 17-годишњака Кантоналном тужилаштву упутити извјештај о почињеном кривичном д‌јелу посједовање и омогућавање уживања дрога из чланка 239. КЗ ФБиХ, преноси Аваз.

