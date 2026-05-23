Трагедија на Ибарској: Младић погинуо у смрсканој "алфи", његовом другу се боре за живот

23.05.2026 08:55

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У стравичном судару аутомобила „алфа ромео“ и комбија који се догодио јутрос око 5 часова код Рипња, настрадао је двадесетједногодишњи младић, док је други младић са тешким и по живот опасним повредама хитно превезен у Ургентни центар.

У тешкој саобраћајној несрећи на Ибарској магистрали, на дијелу пута између Рипња и Рушња у смјеру ка Београду, живот је изгубио двадесетједногодишњи младић, док је још један младић задобио тешке тјелесне повреде.

Како пише Курир, у судару су учествовали теретно возило марке „мерцедес спринтер“, којим је управљао М. Б. (39), и путнички аутомобил марке „алфа ромео“, за чијим воланом је био М. Н. (22).

Од силине ударца, путник из аутомобила, Ф. И. (21), преминуо је на лицу мјеста. Возач „алфе“ М. Н. превезен је са тешким повредама возилом Хитне помоћи у Ургентни центар, док је трећи младић из истог возила, Л. Н. (22), након прегледа љекара остао на мјесту несреће. Возач теретног возила прошао је без повреда.

Саобраћај је на овој дионици потпуно обустављен у оба смјера, а полицијски увиђај је у току, након чега ће бити познати тачни узроци ове велике трагедије.

