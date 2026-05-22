Полиција поново претреса ресторан у ком је убијен Александар Нешовић Баја

22.05.2026 19:38

Буре у ком се налази тијело Александра Нешовића Баје
Припадници УКП, форензичари, инспектори из Одјељења за технику у присуству надлежног тужиоца из ВЈТ у Београду наставили су са увиђајем и претресом у ресторану "27" на Сењаку како би открили нове материјалне доказе и расвјетљавање свих околности тешког убиства Александра Нешовића.

Ресторан је отпечаћен и службена лица су ушла у објекат.

Бањалучки Дом здравља до краја године остаје без најмање 11 љекара

Раније данас, у Вишем јавном тужилаштву у Београду, испитана је супруга убијеног у ресторану на Сењаку.

У једном бурету, које је јуче откопано на територији општине Инђија, у присуству јавних тужилаца Вишег јавног тужилаштва у Београду, полиције и форензичара, пронађено је тијело за које се вјерује да би могло да припада оштећеном Александру Нешовићу, за којим се трагало, саопштио је јуче ВЈТ.

(РТС)

