Полиција поново претреса ресторан у ком је убијен Александар Нешовић Баја

Припадници УКП, форензичари, инспектори из Одјељења за технику у присуству надлежног тужиоца из ВЈТ у Београду наставили су са увиђајем и претресом у ресторану "27" на Сењаку како би открили нове материјалне доказе и расвјетљавање свих околности тешког убиства Александра Нешовића.
Ресторан је отпечаћен и службена лица су ушла у објекат.
Раније данас, у Вишем јавном тужилаштву у Београду, испитана је супруга убијеног у ресторану на Сењаку.
У једном бурету, које је јуче откопано на територији општине Инђија, у присуству јавних тужилаца Вишег јавног тужилаштва у Београду, полиције и форензичара, пронађено је тијело за које се вјерује да би могло да припада оштећеном Александру Нешовићу, за којим се трагало, саопштио је јуче ВЈТ.
