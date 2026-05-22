Извучени Лото бројеви: Резултати у 41. колу

Аутор:Стеван Лулић
Извучени су бројеви у 41. колу игре Лото 7 од 39, коју заједно организују Лутрија Републике Српске и Државна лутрија Србије.
Добитна комбинација у овом колу гласила је 3, 15, 14, 12, 27, 22 и 6.
Нажалост, за разлику од 40, у 41. колу није било главног добитка.
Извучено је чак 11 шестица вриједних по 4.485 марака.
Иначе, Лото седмица била је вриједна 600.000 марака.
Игра Лото плус била је милионски вриједна са премијом од невјероватних 4.890.000 КМ.
Бројеви извучени у овој игри били су 24, 7, 1, 25, 17, 32 и 3
Једном играчу фалио је број 26, али га бубањ није избацио.
То значи да ни у овој игри није остварен главни добитак, па ће премија додатно расти у наредном колу.
Велику премију имао је и Џокер који је носио добитак од 810.000 КМ.
Џокер број извучен у 41. колу био је 648711.
Није било ни Џокер добитника овог петка, тако да ће и ова премија додатно бити повећана у сљедећем колу.
