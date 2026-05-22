Шта је данас одлучено на састанку о раду новог граничног прелаза

Аутор:АТВ
Коментари:0
На новом граничном прелазу у Градишци данас је одржан састанак како би се нашло ријешење за проблеме који су настали након отварања граничног прелаза.
Најављена су рјешења, али и отварање нових граничних прелаза који би увелико олакшали и убрзали проток робе.
Гужве и дуга чекања на новом граничном прелазу Градишка представљају проблем превозницима који због споријег протока робе сате проводе у колонама. Додатне потешкоће створило је и ограничено радно вријеме царинског терминала због чега се теретни саобраћај посебно успоравао у вечерњим часовима. Отежавајућа околност је и што у Градишци тренутно ради само један гранични прелаз.
Отварање новог граничног прелаза донијело је и нове проблеме превозницима. Из Управе за индиректно опорезивање кажу да су свјесни проблема и да покушавају да нађу адекватно рјешење како би убрзали проток возила.
"Чињеница је да је до 12 сати из царинског терминала завршен процес царињења за преко 140 камиона, али они су изашли и ушло је нових 117 камиона. Да би убразли тај процес договорено је да ће царинска служба четвртком и петком радити не до 20 сати, него до 22 часа. На тај начин ћемо убрзати тај процес у та два дана", рекао је Зоран Тегелтија, директор Управе за индиректно опорезивање БиХ.
Отварање новог граничног прелаза у Градишци спасило је Српску од економског колапса, али нам је неопходно још граничних прелаза, истакао је Горан Рачић.
"Нама су потребна оба гранична прелаза у Градишци, али су нам потребни гранични прелази и у Свилају и Изачићу јер би на тај начин растеретили тај дио граничних прелаза и омогућили привреди да лакше функционише и да уз мање трошкове и краће превозне руте могу доћи до својих коначних дестинација", каже Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске.
БиХ и даље има проблем са проходношћу возила на граничним прелазима. Зато је веома значајно што су институције донијеле одлуку да повећају број граничних прелаза, поручио је Саша Тривић.
"Мислим да овај гранични прелаз није само рјешење проблема срушеног моста јер ћемо на овај начин остварити огромне уштеде за привреду које се одражавају у бржем протоку кроз царински терминал. Наравно, и данашњи састанак ће дати одређене активности које ће још више убрзати. Очекујемо смањење трошкова и бржи пролазак кроз овај гранични прелаз", поручује Саша Тривић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
У припреми је још један савремени гранични прелаз на Рачи. Проблем је што тај прелаз и даље не постоји у систематизацији. Из управе за индиректно опорезивање БиХ истичу да се надају да се неће поновити ситуација да имамо два гранична прелаза, од којих ради само један, јер се једним граничним прелазом не могу ријешити велике гужве.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму