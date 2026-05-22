Умријети за: Кад амбиција постане злочин

22.05.2026 20:00
'Умријети за' је црна комедија и криминалистички трилер из 1995. године у режији Гаса Ван Сента.

Радња прати амбициозну Сузан Стоун чији је сан да постане славно телевизијско лице и спремна је на све како би то остварила. Недостатак интелигенције надокнађује леденом одлучношћу и подлим, дијаболичним сплеткама. Док неумољиво хрли ка свом циљу, принуђена је да уништи било кога и било шта што јој се нађе на путу, без обзира на крајњу цијену или средства која су јој за то потребна. Њена опсесија претвара се у опасну игру манипулације, лажи и злочина.

Филм на сатиричан начин приказује опсједнутост медијском славом и цијену амбиције.

'Умријети за' субoта у 21 час и 30 минута.

