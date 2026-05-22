Додик честитао Јанши: Вјерујем да је пред нама вријеме боље сарадње

22.05.2026 20:12

Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Предсједник СНСДа- Милорад Додик честитао је Јанезу Јанши на избору за предсједника Владе Словеније по четврти пут.

- Република Српска и Словенија имају много простора да поправе и унаприједе односе, који у протеклим годинама нису били на нивоу који наши народи заслужују - написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Каже да је истовремено, ово је важан тренутак и за Србе у Словенији и за господина Зорана Стевановића, који су показали да српски народ може пронаћи свој аутентичан политички глас и бити поштован и важан фактор политичког живота Словеније.

- Вјерујем да је пред нама вријеме боље сарадње, више међусобног разумијевања и снажнијих политичких и економских веза. Јанез Јанша је политичар прагматичних визија када је ријеч о западном Балкану и сигуран сам да би многи односи у региону данас били једноставнији и стабилнији да се његов глас више слушао и уважавао у претходним годинама - казао је Додик.

Истакао је да се радује будућој сарадњи са Јаншом, увјерен да Словенија под његовим вођством може бити важан партнер стабилности, дијалога и међусобног уважавања у региону.

Подсјетимо, предсједник Словеначке демократске странке (СДС) Јанез Јанша положио је данас заклетву као словеначки премијер, након што је у словеначкој скупштини изабран за мандатара за састав нове владе, са 51 гласом за и 36 против.

