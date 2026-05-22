Бојић: Данас формирамо "Алеју сјећања" 12 бањалучких беба

Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић најавио је да ће данас у бањалучком парку "Младен Стојановић" бити засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба", као још један подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године.
"По једно стабло биће посвећено свакој нашој трагично преминулој беби. Ово је један вид културе памћења који је веома снажан, јер ће сва дјеца која буду шетала парком за 20 или 30 година имати снажан подсјетник на сваку нашу бебу", рекао је Бојић новинарима у Бањалуци на обиљежавању 34 године од смрти 12 беба.
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је да је правда за смрт трагично преминулих 12 бањалучких беба због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника спора, али да она ипак долази.
"Поред стида и кајања, људи из међународне заједнице морају имати и све правне санкције, јер нису показали људскост ни емпатију за ове жртве, већ су показали све супротно од тога", рекао је Станивуковић.
Он је највио да ће око спомен обиљежја "Живот" у центру Бањалуке бити изграђен Спомен парк посвећен трагично преминулим бањалучким бебама, преноси Срна.
Код спомен-обиљежја "Живот" у центру Бањалуке данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.
Одлуком Савјета безбједности УН у мају и јуну 1992. године били су забрањени међународни летови, чак и они са боцама кисеоника из Београда за Бањалуку, због чега је преминуло 12 тек рођених беба које су биле у инкубаторима.
