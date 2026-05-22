Logo
Large banner

Бојић: Данас формирамо "Алеју сјећања" 12 бањалучких беба

Аутор:

АТВ
22.05.2026 13:04

Коментари:

0
Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић најавио је да ће данас у бањалучком парку "Младен Стојановић" бити засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба", као још један подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године.
Фото: ATV

Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић најавио је да ће данас у бањалучком парку "Младен Стојановић" бити засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба", као још један подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године.

"По једно стабло биће посвећено свакој нашој трагично преминулој беби. Ово је један вид културе памћења који је веома снажан, јер ће сва д‌јеца која буду шетала парком за 20 или 30 година имати снажан подсјетник на сваку нашу бебу", рекао је Бојић новинарима у Бањалуци на обиљежавању 34 године од смрти 12 беба.

Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је да је правда за смрт трагично преминулих 12 бањалучких беба због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника спора, али да она ипак долази.

"Поред стида и кајања, људи из међународне заједнице морају имати и све правне санкције, јер нису показали људскост ни емпатију за ове жртве, већ су показали све супротно од тога", рекао је Станивуковић.

Он је највио да ће око спомен обиљежја "Живот" у центру Бањалуке бити изграђен Спомен парк посвећен трагично преминулим бањалучким бебама, преноси Срна.

Код спомен-обиљежја "Живот" у центру Бањалуке данас су положени вијенци и цвијеће поводом обиљежавања 34 године од смрти 12 бањалучких беба у тадашњем Клиничком центру које су умрле због неразумијевања свјетских моћника који нису дозволили транспорт кисеоника.

Одлуком Савјета безбједности УН у мају и јуну 1992. године били су забрањени међународни летови, чак и они са боцама кисеоника из Београда за Бањалуку, због чега је преминуло 12 тек рођених беба које су биле у инкубаторима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Алеја 12 беба

Денис Бојић

Годишњица смрти 12 беба

12 бањалучких беба

положени вијенци

Бањалука

Меморијални центар Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Кадети МУП Српске положили заклетву; Будимир: Нови полицијски кадрови су чувари отаџбине

Република Српска

Кадети МУП-а Српске положили заклетву: "Нови полицијски кадрови су чувари отаџбине"

1 ч

0
трудница УКЦ операција кука удала се

Република Српска

Млада из Источног Сарајева одушевила регион: Удала се у болници у осмом мјесецу трудноће, а затим имала тешку операцију

2 ч

0
Главни одбор СНСД-а

Република Српска

Додик: Заједно кроз турбулентна времена да градимо моћну и јаку Републику Српску

2 ч

0
Додик, Стевандић полагање вијенаца

Република Српска

Положени вијенци и цвијеће на спомен-обиљежје "Живот"

2 ч

0

  • Најновије

14

15

По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

14

05

Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

13

57

У саобраћајној несрећи тешко повријеђен возач шкоде

13

42

Градишка: Састанак о функционисању царинског терминала и новог прелаза

13

31

Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner