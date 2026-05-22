Logo
Large banner

Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

Аутор:

Огњен Матавуљ
22.05.2026 13:31

Коментари:

0
Врховни суд Републике Српске
Фото: АТВ

Миле Јовановић (56) из Бијељине правоснажно је осуђен на четири године затвора због покушаја убиства пјевачице у кафићу у Бијељини.

Пресуда је донесена након што је Врховни суд Републике потврдио првостепену пресуду Окружног суда у Бијељини.

”Судско вијеће је као неосноване одбило жалбе тужилаштва и одбране и потврдило првостепену пресуду којом је М.Ј. оглашен кривим за кривична дјела покушај убиства и угрожавање сигурности те осуђен на јединствену казну од четири године затвора”, саопштио је Врховни суд Републике Српске.

policija rs 2

Хроника

Бијељинац ножем покушао убити пјевачицу у кафићу, спријечили га гости!

Покушај убиства догодио се у октобру 2024. године. Према наводима из истраге Јовановић је критичног дана шаком у главу ударио пјевачицу у кафићу. Потом је ножем насрнуо на њу, а даљи напад су спријечили гости кафића. Јовановић је исти дан ухапшен и одређен му је притвор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

покушај убиства

пресуда

Врховни суд Републике Српске

Бијељина

Миле Јовановић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ален Меховић

Хроника

Ален Меховић ухапшен у акцији "Квотер" спроведен у Тужилаштво

49 мин

0
Бањалучанин опљачкан и претучен на улици, нападачи ухапшени

Хроника

Бањалучанин опљачкан и претучен на улици, нападачи ухапшени

3 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

У Бањалуци ухапшена два момка из Челинца: Смета им поступање полиције, а не смета што возе пијани!

3 ч

6
Хероин

Хроника

Акција "Квотер": Ухапшен мушкарац, пронађено 1,2 кг хероина

4 ч

0

  • Најновије

14

15

По једно стабло за сваку звјездицу: Ниче "Алеја 12 беба"

14

05

Минић: Не смијемо дозволити да бањалучке бебе буду заборављене

13

57

У саобраћајној несрећи тешко повријеђен возач шкоде

13

42

Градишка: Састанак о функционисању царинског терминала и новог прелаза

13

31

Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner