Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

Пресуда је донесена након што је Врховни суд Републике потврдио првостепену пресуду Окружног суда у Бијељини.

”Судско вијеће је као неосноване одбило жалбе тужилаштва и одбране и потврдило првостепену пресуду којом је М.Ј. оглашен кривим за кривична дјела покушај убиства и угрожавање сигурности те осуђен на јединствену казну од четири године затвора”, саопштио је Врховни суд Републике Српске.

Хроника Бијељинац ножем покушао убити пјевачицу у кафићу, спријечили га гости!

Покушај убиства догодио се у октобру 2024. године. Према наводима из истраге Јовановић је критичног дана шаком у главу ударио пјевачицу у кафићу. Потом је ножем насрнуо на њу, а даљи напад су спријечили гости кафића. Јовановић је исти дан ухапшен и одређен му је притвор.