Покушао убити пјевачицу, Бијељинцу четири године затвора

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Миле Јовановић (56) из Бијељине правоснажно је осуђен на четири године затвора због покушаја убиства пјевачице у кафићу у Бијељини.
Пресуда је донесена након што је Врховни суд Републике потврдио првостепену пресуду Окружног суда у Бијељини.
”Судско вијеће је као неосноване одбило жалбе тужилаштва и одбране и потврдило првостепену пресуду којом је М.Ј. оглашен кривим за кривична дјела покушај убиства и угрожавање сигурности те осуђен на јединствену казну од четири године затвора”, саопштио је Врховни суд Републике Српске.
Хроника
Бијељинац ножем покушао убити пјевачицу у кафићу, спријечили га гости!
Покушај убиства догодио се у октобру 2024. године. Према наводима из истраге Јовановић је критичног дана шаком у главу ударио пјевачицу у кафићу. Потом је ножем насрнуо на њу, а даљи напад су спријечили гости кафића. Јовановић је исти дан ухапшен и одређен му је притвор.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
49 мин0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч6
Хроника
4 ч0
Најновије
14
15
14
05
13
57
13
42
13
31
Тренутно на програму