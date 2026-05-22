Ален Меховић ухапшен у акцији "Квотер" спроведен у Тужилаштво

Аутор:Милица Јагодић
Коментари:0
Ален Меховић из Источног Сaрајева који је ухапшен у акцији "Квотер" спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву.
Подсјетимо, у Акцији "Квотер" ухапшен је А.М из Источног Сарајева код којег је пронађено 1,2 кг хероина и 7.280 КМ.
Полиција је у акцији "Квотер" на подручју Источног Новог Сарајева пронашла више од килограм хероина и 7.280 КМ, те ухапсила мушкарца чији су иницијали А.М, саопштено је из Полицијске управе Источно Сарајево.
На основу Наредбе Основног суда у Сокоцу, а уз сагласност тужиоца Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево извршен је претрес стана који користи наведени и том приликом је пронађено 1230 грама хероина и 7.280 КМ.
Хроника
Акција "Квотер": Ухапшен мушкарац, пронађено 1,2 кг хероина
"Након документовања предмета лице А.М. ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу „Неовлаштена производња и промет опојних дрога“, данас бити предато тужиоцу Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево у даљу надлежност и поступање", наводе из Полицијске управе Источно Сарајево.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч6
Свијет
17 ч0
Хроника
21 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч6
Хроника
4 ч0
Хроника
15 ч1
Најновије
14
15
14
05
13
57
13
42
13
31
Тренутно на програму