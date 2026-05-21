Држављанин БиХ ухапшен у Хрватској: Пронађена дрога испод задњег сједишта аутомобила

Аутор:

АТВ
21.05.2026 17:12

Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Прегледом возила бх. регистарских ознака којим је управљао држављанин БиХ, овлаштени царински службеници ПЈ Службе за мобилне јединице Осијек у сарадњи с овлаштеним царинским службеницима Службе за сузбијање кријумчарења и истраге на РГП Жупања, пронашли су 135 грама кокаина.

Из Царинске управе РХ у четвртак, 21. маја су истакнули да је дрога распоређена у три врећице.

Дрога је пронађена испод задњег сједишта.

Држављанин БиХ предат је полицијским службеницима ПГП Жупања на даљњу криминалистичку обраду.

Против њега је поднесена казнена пријава због почињења казненог дјела Неовлаштена производња и промет дрога, каже се у саопштењу.

(Радио Сарајево)

