Дуг удуплали за осам дана: Бањалучким полицајцима предложен притвор због зеленаштва

Огњен Матавуљ
21.05.2026 15:24

Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је одређивање једномјесечног притвора Милану Стојановићу (27) и Давиду Савановићу (25), полицајцима из Бањалуке осумњиченима за зеленаштво.

Обојици је на терет стављено да су починили кривично дјело зеленаштва којим је прибављена имовинска корист већа од 10.000 КМ.

За осам дана удуплали дуг

” Осумњичени су временском периоду од 11. до 19. маја у Бањалуци, у намјери прибављања противправне имовинске користи искористили тешке прилике, недовољно искуства и лакомисленост оштећене Ј.М., те јој дали новац на зајам, уз уговорену несразмјерну имовинску корист”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

Додају да је притвор предложен због бојазни да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке. О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиће судија за претходни поступак Основног суда у Бањалуци.

Ухваћени са обиљеженим новчаницама

Уколико се докаже кривица, према Кривичном законику Републике Српске полицајцима пријети казна од једне до осам година затвора.

Бањалучки полицајци рекетирали дјевојку, ухапшени са обиљеженим новчаницама!

Као што је АТВ писао осумњичени су дјевојци посудили новац, а потом су је свакодневно звали и слали јој пријетеће поруке тражећи да врати дуг. Камату су свакодневно увећавала и за свега осам дана су удуплали износ који је наводно дужна да им врати. Дјевојка је цијели случај пријавила и Стојановић је ухапшен на дјелу, односно након што је од жртве преузео дио новца у обиљеженим новчаницама.

