Беживотно тијело пронађено у ријеци Спречи

У мјесту Пурачић код Лукавца јутрос је у ријеци Спречи уочено тијело непознате особе, а извлачење је у току, као и утврђивање узрока смрти. Ово је потврђено из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Како су навели из Управе полиције МУП-а ТК, Полицијској станици Лукавац пријава је упућена данас око 8:35 сати, након што је у води примијећено тијело које плута, пише Кликс.
"Полицијској станици Лукавац данас је око 8:35 сати пријављено да је, у мјесту Пурачић, у ријеци Спречи уочено тијело које плута. На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници Полицијске станице Лукавац који су потврдили наводе пријаве", саопштено је из Управе полиције МУП-а ТК.
На мјесту догађаја тренутно се налазе истражитељи Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Лукавац, као и дежурни тужилац Тужилаштва Тузланског кантона, који руководи увиђајем.
Из полиције су навели да је у току извлачење тијела из ријеке, након чега ће бити познато више информација о идентитету особе и околностима смрти.
Све даље мјере и радње подузимаће се према упутствима дежурног тужиоца.
