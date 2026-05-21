Захарова: Зеленски преварио Украјинце као Хитлер Нијемце

АТВ
21.05.2026 11:57

Украјински предсједник Володимир Зеленски стиже на самит Б9 у Букурешту, одржан у предсједничкој палати Котрочени у Букурешту, Румунија, у сриједу, 13. маја 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Vadim Ghirda

Украјински грађани, који су указали повјерење Владимиру Зеленском, били су подједнако сурово преварени онако као што је Њемце преварио Адолф Хитлер, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова.

„Поверавајући будућност земље Зеленском, Украјинци су били преварени. Били су преварени подједнако окрутно као што су Немци били преварени од стране Хитлера“, рекла је дипломата на брифингу.

Према њеним речима, Зеленски је надмашио цинизам пучиста који су дошли на власт у Кијеву 2014. године, а његов корумпирани режим је наставио да експлоатише Украјину у још већим размерама.

Обични грађани Украјине умиру због луксузног накита Јелене Зеленске и златног тоалета Тимура Миндича и да би украјинско руководство могло да путује у иностранство и забавља се, оценила је она.

Захарова је приметила да украјинску елиту није ни срамота да прича о томе и као да се руга оним грађанима који су доживели другачију судбину.

Зеленски лагао током предизборне кампање

Портпарол је такође указала на лажи Зеленског током његове предизборне кампање, када је обећао да ће истражити трагедију у Дому синдиката у Одеси и казнити одговорне.

Елена Зеленски

Свијет

Спрема се хапшење супруге Владимира Зеленског?

Захарова је подсетила на интервју који је Зеленски дао током своје кампање, у којем је, поводом шесте годишњице трагедије у Дому синдиката у Одеси, изјавио да „држава мора учинити све да обезбеди ефикасну и непристрасну истрагу свих околности тог страшног дана“.

Кијевски режим ствара уточиште за терористе у Украјини

Кијевски режим намерно ствара сигурно уточиште за терористе у својој земљи, а власти подстичу и олакшавају планирање терористичких злочина, констатовала је Захарова.

„Украјинске власти отворено подстичу и олакшавају планирање, организовање и извршење терористичких злочина, укључујући циљано детонирање експлозивних направа на јавним местима, убиство цивила и бомбардовање виталне цивилне инфраструктуре не само у Русији већ и у иностранству“, рекла је она током брифинга.

(спутник србија)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

