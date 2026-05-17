Спрема се хапшење супруге Владимира Зеленског?

17.05.2026 17:29

Фото: Tanjug / AP / Ukrainian Presidential Press Office

Национални антикорупцијски биро Украјине (НАБУ) и Специјализовано антикорупцијско тужилаштво (САП) прикупили су довољно материјала да подигну оптужницу против Елене Зеленске и сада бирају одакле да почну, наводе руски безбједносни извори за РИА Новости.

"НАБУ и САП тренутно завршавају истрагу против супруге лидера кијевског режима. Антикорупцијске агенције имају довољно основа за њено притварање. Тренутно одлучују који кривични поступак прво да покрену", рекао је извор агенције.

Према његовим ријечима, Владимир Зеленски је свестан тога па је појачао објезбеђење своје породице и почео да се "ценка" са западним партнерима.

Украјински политички стратези препоручују Зеленском да се формално и јавно разведе, а да медији шире наратив да је од Елене де факто растављен још од 2019. године, наводи извор РИА Новости и додаје да сам Зеленски ову ситуацију посматра "искључиво у смислу штете по свој имиџ".

Специјално тужилаштво за борбу против корупције већ је подигло оптужницу против некадашњег шефа кабинета Зеленског, Андреја Јермака, за прање новца током изградње луксузних стамбених објеката у близини Кијева.

Јермаку је у четвртак одређен притвор са могућношћу плаћања кауције од 3,1 милион долара.

(РТ Балкан)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

