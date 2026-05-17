Када је будућност неизвјесна, злато остаје симбол сигурности: Ево и зашто

Аутор:АТВ
Коментари:0
Улагање у злато постаје све популарнији облик штедње и заштите капитала. Главни разлози повећане потражње леже у чињеници да је куповна моћ грађана посљедњих година све чешће под притиском инфлације и глобалних криза.
Растућа нестабилност у свијету континуирано подстиче раст цијена, што значи да наш новац временом може да купи све мање производа и услуга.
Управо због тога, све више грађана окреће се улагању у инвестиционо злато како би заштитили вриједност свог новца од инфлације, али и остварили потенцијалну дугорочну зараду.
Инвестиционо злато по неколико кључних карактеристика издваја се од бројних других облика улагања. Цијена злата биљежи стабилан и континуиран дугорочни раст. У посљедњих двадесет година раст је износио око 650 одсто, у посљедњих пет година 165 одсто, док је у претходних годину дана злато поскупјело готово 40 процената.
Ограничена понуда и специфична физичка својства злата главни су разлози овог дугорочног узлазног тренда, а бројни аналитичари сматрају да нема много разлога да се тај тренд ускоро заустави.
Друштво
Нови успјех Вука Јанковића: Злато на математичкој олимпијади и 100 % бодова
Једна од важних предности инвестиционог злата јесте и чињеница да је оно у великом броју држава ослобођено одређених пореских оптерећења, укључујући ПДВ на инвестиционо злато у складу са локалним законодавством. То значи да инвеститори могу ефикасније да сачувају вриједност уложеног новца.
Захваљујући отпорности злата на инфлацију, финансијске кризе и геополитичке потресе, инвеститори улагањем у злато остварују и висок ниво независности од класичног финансијског система.
Ради се о високо ликвидној стандардизованој имовини која се релативно лако може замијенити за новац готово било гдје у свијету, по приближно истој тржишној вриједности.
Инвестиционо злато доступно је у различитим величинама - од једног грама до једног килограма - што значи да је приступачно широком кругу улагача, од оних са буџетом од неколико стотина евра до великих инвеститора са милионским капиталом, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
4 ч0
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Економија
2 д0
Најновије
Тренутно на програму