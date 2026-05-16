Logo
Large banner

Пројекат Нептуин дип вриједан 4 милијарде евра мијења слику Балкана

Аутор:

АТВ
16.05.2026 16:19

Коментари:

0
Пројекат Нептуин дип вриједан 4 милијарде евра мијења слику Балкана
Фото: OMVPetrom.com

Пројекат „Нептун дип“ (Neptun Deep) у румунском дијелу Црног мора већ се сматра једним од најважнијих енергетских пројеката у Европи, а могао би потпуно промијенити енергетску мапу Балкана и југоисточне Европе.

Ријеч је о огромном пројекту експлоатације природног гаса у дубоком подморју Црног мора, захваљујући којем би Румунија у наредним годинама могла постати један од највећих произвођача природног гаса у Европској унији, пише БизнисИнфо.ба.

Огромне резерве гаса

„Нептун дип“ налази се у румунском дијелу Црног мора и покрива подручје од око 7.500 квадратних километара.

удар астероида

Наука и технологија

Објављена симулација: Шта би се десило да удари астероид који је збрисао диносауре?

Процјењује се да садржи око 100 милијарди кубних метара искористивог природног гаса, што га чини највећим новим гасним пројектом у Европској унији.

Дубина мора на локацијама бушења достиже и до 1.000 метара, због чега је ријеч о технолошки веома захтјевном пројекту.

Инвестиција од четири милијарде евра

Пројекат развијају двије компаније — ОМВ Петром, највећа енергетска компанија у Румунији и дио аустријске ОМВ групације, и Ромгаз, румунска државна гасна компанија.

Двије фирме имају по 50 одсто власништва, док је ОМВ Петром оператер пројекта. Укупна инвестиција процјењује се на око четири милијарде евра, што „Нептун дип“ чини највећим енергетским пројектом у историји Румуније.

Кроација ерлајнс

Регион

Авион слетио са писте у Сплиту

Након вишегодишњих одгађања и измјена закона о експлоатацији у подморју, коначна инвестициона одлука донесена је 2023. године.

Први гас стиже 2027. године

Тренутно су у току велики инфраструктурни радови, а уговори за бушење и развој подморске инфраструктуре додијељени су великим међународним компанијама попут „Халибуртона“ (Halliburton) и „Сајпема“ (Saipem). Комерцијална производња требало би да почне 2027. године.

Венецуела експлозија

Свијет

Шокантни призори: Експлозија на гасној платформи у Венецуели, има повријеђених

На врхунцу производње очекује се годишња производња од око осам милијарди кубних метара гаса, односно око 140.000 барела еквивалента нафте дневно.

Румунија постаје енергетска сила

Румунија већ сада производи велики дио властитих потреба за природним гасом, а пуштањем „Нептун дипа“ у рад могла би постати нето извозник и један од највећих произвођача гаса у Европској унији.

То би значајно повећало енергетску важност Румуније у региону и смањило зависност Балкана од руског гаса.

илу-хороскоп-25032026

Занимљивости

Један знак данас очекује хаос у свим областима

Велики дио будућих количина могао би завршавати на тржиштима југоисточне Европе путем регионалних гасних интерконекција и гасовода попут коридора БРУА, који повезује Бугарску, Румунију, Мађарску и Аустрију.

Важно и за Балкан

Пројекат има велики геополитички значај јер долази у тренутку када Европска унија покушава да диверзификује изворе снабдијевања енергентима након енергетске кризе и рата у Украјини.

Због тога се „Нептун дип“ све чешће описује као пројекат који би могао редефинисати енергетску будућност Балкана.

Тексас пожар гром

Свијет

Апокалиптични призори: Гром спржио насеље у Тексасу

У случају развоја нових регионалних гасних интерконекција, правци снабдијевања могли би се отворити и за земље попут БиХ, која је тренутно готово потпуно зависна од једног извора природног гаса.

Подсјетимо, Србија планира ускоро да почне градњу гасовода ка Румунији, чиме ће се и БиХ повезати на овај гасни извор.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Румунија

Гасовод

Балкан

Нептун дип

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трагедија! ММА борац се утопио након што је херојски спасао четири тинејџерке

Остали спортови

Трагедија! ММА борац се утопио након што је херојски спасао четири тинејџерке

2 ч

0
Танкери за нафту усидрени су у Ормуском мореузу код Бандар Абаса, Иран, субота, 2. мај 2026.

Свијет

Техеран најавио нови механизам контроле пролаза кроз Хормуз уз наплату услуга

2 ч

0
Дерби у Бањалуци: Борац дочекује старог ривала, око 300 навијача Жељезничара кренуло ка Бањалуци

Фудбал

Дерби у Бањалуци: Борац дочекује старог ривала, око 300 навијача Жељезничара кренуло ка Бањалуци

2 ч

0
судопер кухиња чишћење

Савјети

Како најефикасније очистити масноћу и тврдокорну прљавштину из судопера без јаких хемикалија

2 ч

0

Више из рубрике

Пројекат који мијења све: Кренуло пробијање мегатунела кроз срце Европе

Економија

Пројекат који мијења све: Кренуло пробијање мегатунела кроз срце Европе

7 ч

0
Adriatic Crypto Exchange (ACX+) компанија

Економија

"ACX" криптомјењачница: Од инвестиције од 6,3 милиона КМ до блокаде, тужбе и пријаве полицији

1 д

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Економија

Исплаћено 5.959.872 КМ за подстицаје

1 д

0
Посао канцеларија

Економија

Њемачка ауто-индустрија укида 225.000 радних мјеста

2 д

0

  • Најновије

16

41

Метод машинског учења мапира неизвјесност сценарија биодиверзитета – веза са бигфутом

16

35

Тара Ђураш ученик генерације Гимназије Прњавор за школску 2022–2026. годину

16

32

Минић: Учинићемо све да Шмитове и Инцкове одлуке ставимо ван снаге

16

22

Епстинова жртва: Сексуално ме је злостављао док је био у кућном притвору

16

20

Минић: Српска има најнижу цијену горива у окружењу, одлука о подршци грађанима дала резултате

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner