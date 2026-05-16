Пројекат Нептуин дип вриједан 4 милијарде евра мијења слику Балкана

Пројекат „Нептун дип“ (Neptun Deep) у румунском дијелу Црног мора већ се сматра једним од најважнијих енергетских пројеката у Европи, а могао би потпуно промијенити енергетску мапу Балкана и југоисточне Европе.
Ријеч је о огромном пројекту експлоатације природног гаса у дубоком подморју Црног мора, захваљујући којем би Румунија у наредним годинама могла постати један од највећих произвођача природног гаса у Европској унији, пише БизнисИнфо.ба.
„Нептун дип“ налази се у румунском дијелу Црног мора и покрива подручје од око 7.500 квадратних километара.
Процјењује се да садржи око 100 милијарди кубних метара искористивог природног гаса, што га чини највећим новим гасним пројектом у Европској унији.
Дубина мора на локацијама бушења достиже и до 1.000 метара, због чега је ријеч о технолошки веома захтјевном пројекту.
Пројекат развијају двије компаније — ОМВ Петром, највећа енергетска компанија у Румунији и дио аустријске ОМВ групације, и Ромгаз, румунска државна гасна компанија.
Двије фирме имају по 50 одсто власништва, док је ОМВ Петром оператер пројекта. Укупна инвестиција процјењује се на око четири милијарде евра, што „Нептун дип“ чини највећим енергетским пројектом у историји Румуније.
Након вишегодишњих одгађања и измјена закона о експлоатацији у подморју, коначна инвестициона одлука донесена је 2023. године.
Тренутно су у току велики инфраструктурни радови, а уговори за бушење и развој подморске инфраструктуре додијељени су великим међународним компанијама попут „Халибуртона“ (Halliburton) и „Сајпема“ (Saipem). Комерцијална производња требало би да почне 2027. године.
На врхунцу производње очекује се годишња производња од око осам милијарди кубних метара гаса, односно око 140.000 барела еквивалента нафте дневно.
Румунија већ сада производи велики дио властитих потреба за природним гасом, а пуштањем „Нептун дипа“ у рад могла би постати нето извозник и један од највећих произвођача гаса у Европској унији.
То би значајно повећало енергетску важност Румуније у региону и смањило зависност Балкана од руског гаса.
Велики дио будућих количина могао би завршавати на тржиштима југоисточне Европе путем регионалних гасних интерконекција и гасовода попут коридора БРУА, који повезује Бугарску, Румунију, Мађарску и Аустрију.
Пројекат има велики геополитички значај јер долази у тренутку када Европска унија покушава да диверзификује изворе снабдијевања енергентима након енергетске кризе и рата у Украјини.
Због тога се „Нептун дип“ све чешће описује као пројекат који би могао редефинисати енергетску будућност Балкана.
У случају развоја нових регионалних гасних интерконекција, правци снабдијевања могли би се отворити и за земље попут БиХ, која је тренутно готово потпуно зависна од једног извора природног гаса.
Подсјетимо, Србија планира ускоро да почне градњу гасовода ка Румунији, чиме ће се и БиХ повезати на овај гасни извор.
