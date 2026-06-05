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Сергеј Барбарез разочарао навијаче БиХ

Аутор:

АТВ
05.06.2026 21:25

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Сергеј Барбарез разочарао навијаче БиХ
Фото: Anadolu/Elman Omic

Змајеви су прије неколико дана допутовали у Сент Луис гдје ће имати посљедњу провјеру пред почетак Свјетског првенства, а противник ће бити Панама.

Пред утакмицу одржана је прес конференција селекције БиХ на којој се присутним новинарима обратио селектор Сергеј Барбарез.

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"Драго ми је да сте се ухватили овог великог пута за Америку да нас подржавате и извјештавате, надам се да ћемо се што дуже дружити", рекао је Барбарез на почетку и наставио.

"Наравно да смо спремни, тренирали смо и жељни утакмица посебно с екипом која није из Европе и да те ствари осјетимо, тај менталитет и начин игре", рекао је он.

Потом је, одговарајући на питање о Едину Џеки, разочарао навијаче БиХ.

"Што се тиче Едина највјероватније неће бити у кадру сутра, нисмо до краја повреду завршили и има ту мало проблема. Добио је поштеду и данас од тренажног процеса како би био спреман за Канаду. Иван Шуњић је једини с њим још ван терена, али неће бити ту проблема јер је он на нивоу да почне с нама тренирати", рекао је Барбарез.

Открио је Барбарез и своја очекивања на утакмици против Панаме.

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"Прва жеља била је да играмо с неким ко није из Европе како бисте видјели начин њихове игре и менталитет на терену. То су неки изазови који мене интересују као тренера да видимо како се можемо носити с екипама који нису из Европе јер имају другачији приступ што се тиче фудбала", каже Барбарез, преноси "спортспорт.ба".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Сергеј Барбарез

Фудбалска репрезентација БиХ

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Един Џеко

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