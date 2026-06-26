Привредник из Добоја оштетио буџет Српске за 350.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Против лица иницијала З.Р. из Добоја поднијет је извјештај Окружном јавном тужилаштву због сумње да је годинама избјегавало плаћање пореза и доприноса, чиме је буџет Републике Српске оштећен за чак 352.099,91 КМ.
Извјештај је предат Одјељењу за привредни криминалитет након што је криминалистичком истрагом утврђен низ незаконитости у пословању.
З.Р. се сумњичи да је као одговорно лице једног привредног друштва из Добоја свјесно избјегавало своје законске обавезе.
Према полицијским наводима, З.Р. је током 2016, 2017, 2018. и 2021. године избјегавао обрачун и уплату пореза на добит, пореза на лична примања и припадајућих доприноса.
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Осим тога, осумњичени привредник није пријављивао ни порезе по годишњој пореској пријави.
На овај начин, фирми коју је предводио омогућио је остваривање противправне имовинске користи у износу већем од 352 хиљаде марака, за колико је уједно ускраћен и буџет Републике Српске.
"Окружно јавно тужилаштво Добој преузело је предмет на даље поступање", саопштено је из ПУ Добој.
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