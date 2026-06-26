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Привредник из Добоја оштетио буџет Српске за 350.000 КМ

Аутор:

АТВ редакција
26.06.2026 09:45

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Привредник из Добоја оштетио буџет Српске за 350.000 КМ
Фото: АТВ

Против лица иницијала З.Р. из Добоја поднијет је извјештај Окружном јавном тужилаштву због сумње да је годинама избјегавало плаћање пореза и доприноса, чиме је буџет Републике Српске оштећен за чак 352.099,91 КМ.

Извјештај је предат Одјељењу за привредни криминалитет након што је криминалистичком истрагом утврђен низ незаконитости у пословању.

З.Р. се сумњичи да је као одговорно лице једног привредног друштва из Добоја свјесно избјегавало своје законске обавезе.

Према полицијским наводима, З.Р. је током 2016, 2017, 2018. и 2021. године избјегавао обрачун и уплату пореза на добит, пореза на лична примања и припадајућих доприноса.

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Осим тога, осумњичени привредник није пријављивао ни порезе по годишњој пореској пријави.

На овај начин, фирми коју је предводио омогућио је остваривање противправне имовинске користи у износу већем од 352 хиљаде марака, за колико је уједно ускраћен и буџет Републике Српске.

"Окружно јавно тужилаштво Добој преузело је предмет на даље поступање", саопштено је из ПУ Добој.

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Тагови :

буџет Републике Српске

доприноси

ПУ Добој

ОЈТ Добој

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