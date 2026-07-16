Преминуо легендарни Горан Булатовић Манза

Горан Булатовић Манза, некадашњи бубњар групе Партибрејкерс и један од оснивача овог састава, преминуо је.

Тужна вијест потврђена је на Фејсбуку, на страници овог бенда.

"Посљедњи поздрав Манзи, оснивачу Партибрејкерса, био си непоновљив. Један од двоје, који је утицао на одрастање моје. Хвала ти на свему! Група Партибрејкерс", наводи се у објави групе Партибрејкерс.