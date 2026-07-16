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Преминуо легендарни Горан Булатовић Манза

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 15:34

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Фото: Pexel/Arjanne Holsappel

Горан Булатовић Манза, некадашњи бубњар групе Партибрејкерс и један од оснивача овог састава, преминуо је.

Тужна вијест потврђена је на Фејсбуку, на страници овог бенда.

"Посљедњи поздрав Манзи, оснивачу Партибрејкерса, био си непоновљив. Један од двоје, који је утицао на одрастање моје. Хвала ти на свему! Група Партибрејкерс", наводи се у објави групе Партибрејкерс.

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Тагови :

Горан Булатовић Манза

Партибрејкерс

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