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Огњен Врањеш открио којег би саиграча изабрао да му чува леђа

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 16:25

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Огњен Врањеш и Марко Ливаја
Фото: Инстаграм

Некадашњи фудбалер Црвене звезде и бројних других клубова Огњен Врањеш није се дуго појављивао у јавности, а сада је једним интервјуом привукао велику пажњу.

Гостујући у једном интервјуу на Јутјубу, Огњен Врањеш је коментарисао Марка Ливају, фудбалера Хајдука из Сплита.

На питање којег би бившег саиграча изабрао за партнера у тучи "два на два", у ситуацији у којој би му живот висио о концу, Огњен Врањеш није имао дилему.

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"Гарантујем да бих са њим претукао пола Бањалуке и једно 40 посто Београда", био је јасан Врањеш.

Огњен Врањеш и Марко Ливаја дијелили су свлачионицу у грчком АЕК-у. Са њима је тада играо и Ненад Крстичић.

Некадашњи дефанзивац имао је баш близак однос са нападачем, па је открио и један детаљ који му је испричала Ливајина супруга Ирис.

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"Знаш да мени његова супруга каже: 'Ја и мој Марко кад изађемо у град, ја носим кратку мајицу у торби јер кад се потуче и потрга мајицу, ја му дам да обуче другу'", присјетио се Врањеш, преноси "Курир".

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Тагови :

Огњен Врањеш

Марко Ливаја

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