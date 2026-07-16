Огњен Врањеш открио којег би саиграча изабрао да му чува леђа

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи фудбалер Црвене звезде и бројних других клубова Огњен Врањеш није се дуго појављивао у јавности, а сада је једним интервјуом привукао велику пажњу.
Гостујући у једном интервјуу на Јутјубу, Огњен Врањеш је коментарисао Марка Ливају, фудбалера Хајдука из Сплита.
На питање којег би бившег саиграча изабрао за партнера у тучи "два на два", у ситуацији у којој би му живот висио о концу, Огњен Врањеш није имао дилему.
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"Гарантујем да бих са њим претукао пола Бањалуке и једно 40 посто Београда", био је јасан Врањеш.
Огњен Врањеш и Марко Ливаја дијелили су свлачионицу у грчком АЕК-у. Са њима је тада играо и Ненад Крстичић.
Некадашњи дефанзивац имао је баш близак однос са нападачем, па је открио и један детаљ који му је испричала Ливајина супруга Ирис.
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"Знаш да мени његова супруга каже: 'Ја и мој Марко кад изађемо у град, ја носим кратку мајицу у торби јер кад се потуче и потрга мајицу, ја му дам да обуче другу'", присјетио се Врањеш, преноси "Курир".
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