Дејвид Бекам једва задржао сузе након испадања Енглеске са Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Дејвид Бекам је био видљиво сломљен након што је Аргентина избацила Енглеску са Свјетског првенства у Атланти у среду увече. Фудбалска легенда (51) и његова супруга Викторија (52) гледали су утакмицу са трибина, а након пораза „Три лава“ од 2:1 у полуфиналу, обоје су се држали за главе у невјерици.
Емотивну утакмицу гледали су са својом дјецом Ромеом (23), Харпером (15) и Крузом (21), и његовом дјевојком Џеки Апостел (30).
Енглеска је повела са 1:0 у 55. минуту голом Ентонија Гордона, што је изазвало излив радости на трибинама. Али баш када су навијачи помислили да је побједа загарантована, догодио се шок. Аргентина је извела касни преокрет, головима Енца Фернандеза и Лаутара Мартинеза у разлици од само седам минута, чиме је запечатила судбину Енглеске. Послије посљедњег звиждука, Давидов 21-годишњи син Круз тешио је свог уплаканог оца на трибинама.
За разлику од претходних утакмица, Викторија је овог пута са великим успјехом прославила почетни гол Енглеске. Скочила је у Дејвидово наручје након што је Гордон постигао гол. То је био одговор на задиркивање од прошле недјеље, када је њена уздржана реакција на гол Џуда Белингема у четвртфиналу постала вирална. Дејвид се потом нашалио на рачун своје супруге, коментаришући објаву комичарке Џени Џонсон, рекавши: „Викторија је славила унутра.“
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