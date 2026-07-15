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Дејвид Бекам стиже у Фортнајт

Аутор:

АТВ редакција
15.07.2026 13:15

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Дејвид Бекам позира са својом новом звијездом током церемоније на Холивудској стази славних у петак, 12. јуна 2026. године, у Лос Анђелесу.
Фото: Tanjug/AP Photo/Chris Pizzello

Дејвид Бекам ће ускоро постати део Фортнајт. Легендарни енглески фудбалер је потврдио сарадњу са Епик Гејмком објавом на друштвеним мрежама, уз поруку да ради на свом новом Фортнајт карактеру, који ће бити доступан ускоро.

Убрзо након тога, и званични Фортнајт налози на друштвеним мрежама су објавили кратки тизер у ком се Бекам у огледалу појављује у свом ин-гаме издању, чиме је сарадња и званично потврђена.

За разлику од већине ликова, Бекам ће у Фортнајт стићи са два аутфита.

Први представља његов препознатљиви изглед у култном дресу са бројем седам, док је други инспирисан његовом данашњом улогом сувласника Интер Миами ЦФ, па уместо фудбалске опреме носи елегантно одјело.

У тизеру се може чути и како Бекам кроз шалу каже да би “два оутфита била сјајна”, непосредно прије него што се у огледалу појави његова Фортнајт верзија.

Када излази скин?

Епик Гејмс још није саопштио званичан датум изласка, али бројни извори очекују да ће се скин појавити у Итем Шопу током наредне недјеље.

Како се финале Свјетског првенства 2026 игра 19. јула, многи сматрају да би објава могла да стигне већ 18. јула, непосредно уочи завршнице турнира.

Бекамови скинови ће моћи да се купе у Фортнајт Итем Шопу, а очекује се да буду доступни појединачно или као дио заједничког бундлеа, што је уобичајена пракса за Икон Сериес козметику.

За сада нису потврђене цијене, нити садржај комплетног пакета, али круже гласине да би уз скинове могли да стигну и додатни итеми, попут ранца инспирисаног фудбалском лоптом.

Бекам није стран свијету гејминга и еспорта. Један је од суоснивача организације Гуилд Еспортс, која је претходних година остварила запажене резултате управо у Фортнајт такмичењима. Доласком у игру придружиће се другим фудбалским звијездама које већ имају своје скинове, међу којима су Хари Кејн и Лионел Меси.

(телеграф)

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Тагови :

Игрице

Дејвид Бекам

Фортнајт

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