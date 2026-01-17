Logo
Студија утврдила колико сати видео-игара лоше утиче на здравље младих

Играње видео-игара више од 10 сати нед‌јељно могло би имати значајан утицај на исхрану, спавање и тјелесну тежину младих.

То је показало ново истраживање предвођено Универзитетом Кертин, објављено у журналу Нутритион.

Истраживачи су испитали 317 студената са пет аустралијских универзитета, чија је медијална старост била 20 година, пише ЕурекАлерт!

Подијелили су учеснике у три групе у зависности од времена проведеног у игрању видео-игара (према сопственим подацима) на:

  • „гејмере са ниским нивоом“ (0–5 сати нед‌јељно),
  • „умјерене гејмере“ (5–10 сати) и
  • „гејмере са високим нивоом“ (више од 10 сати нед‌јељно).

Тим је открио да су, док су гејмери са ниским и умјереним нивоом имали сличне здравствене исходе, резултати постајали драматично гори када би играње код младе особе премашило 10 сати нед‌јељно.

Професор Марио Сиерво са Школе за популационо здравље Кертин изјавио је да резултати сугеришу да је кључни проблем прекомјерно играње, а не само играње по себи.

Оно што се издвојило јесте да су сви студенти који играју до 10 сати нед‌јељно изгледали веома слично у погледу исхране, спавања и тјелесне тежине. Праве разлике су се појавиле код оних који играју више од 10 сати нед‌јељно, који су показали јасно одступање од остатка узорка – рекао је професор Сиерво.

Студија је открила пад квалитета исхране чим играње премаши 10 сати нед‌јељно, уз већу учесталост гојазности у групи гејмера са високим нивоом у поређењу са онима са ниским и умереним нивоом.

Гејмери са високим нивоом имали су медијални индекс тјелесне масе (ИТМ) од 26,3, у поређењу са здравим опсегом од 22,2 за гејмере са ниским нивоом, односно 22,8 за умерене гејмере. Сваки додатни сат играња недељно био је повезан са падом квалитета исхране, чак и након што су узети у обзир стрес, физичка активност и други фактори начина живота – рекао је професор Сиерво.

Све групе су пријавиле генерално лош квалитет сна, али су умјерени и гејмери са високим нивоом имали лошије резултате од оних са ниским нивоом, при чему су сати играња показали значајну повезаност са поремећајем спавања.

Ова студија не доказује да играње узрокује ове проблеме, али показује јасан образац да прекомјерно играње може бити повезано са повећањем фактора ризика по здравље – рекао је професор Сиерво и додао:

Наши подаци сугеришу да је играње на ниском и умјереном нивоу генерално у реду, али прекомерно играње може потиснути здраве навике као што су уравнотежена исхрана, правилан сан и физичка активност. Пошто навике са универзитета често прате људе и у одраслом добу, здравије рутине, попут прављења пауза током играња, избјегавања играња касно ноћу и бирања здравијих грицкалица, могу помоћи у побољшању њиховог општег благостања.

