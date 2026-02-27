Logo
Large banner

Испливале прве фотографије хапшења осумњиченог за убиство Бакића

Извор:

Телеграф

27.02.2026

22:53

Коментари:

0
Хапшење осумњиченог за убиство Живка Бакића
Фото: МУП Србије

Припадници УКП ухапсили су мушкарца за кога се сумња да је учествовао у убиству Живка Бакића у Сопоту!

На фотографији хапшења виде се припадници УКП који су осумњиченог Р.С. (29) пресрели насред улице након чега су га оборили на земљу и везали.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.

njemacka zastava

Свијет

Њемачка војска примила у службу више од 3.000 малољетника

Један од наводних вођа балканског картела и бивши фудбалер Живко Бакић, подсетимо, убијен је средином јануара у близини Сопота када је био у дозвољеној шетњи током издржавања кућног притвора са наногвицом.

Полиција је иначе неколико дана после ликвидације Бакића ухапсила једног мушкарца за кога се сумња да је директни извршилац, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови :

Живко Бакић

хапшење

Убиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Умро Милан Краљ

Култура

Умро Милан Краљ

1 ч

0
Њемачка војска примила у службу више од 3.000 малољетника

Свијет

Њемачка војска примила у службу више од 3.000 малољетника

1 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп: Лутник ће свједочити пред конгресом о везама са Епстином

1 ч

0
Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

Свијет

Српски Ескобар из Лакташа у центру скандала: Предсједничком кандидату купио ауто

1 ч

0

Више из рубрике

Пожар у фабрици намјештаја у Брчком

Хроника

Повријеђени у пожару у Брчком отпуштени из болнице

1 ч

0
Пожар у Великој Кладуши

Хроника

Пожар у БиХ - гори Стари хотел

2 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Хроника

Ухапшен осумњичени за убиство Живка Бакића

2 ч

0
Пожар у Брчком, фабрика намјештаја

Хроника

Порастао број повријеђених у Брчком: Испливао први снимак пожара

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Добио папрену казну: Држављанин БиХ варао са социјалном помоћи у Аустрији

22

55

Централне вијести, 27.02.2026.

22

54

Једноставна навика за дугорочно здравље: Ево зашто је важно користити степенице умјесто лифта

22

53

Испливале прве фотографије хапшења осумњиченог за убиство Бакића

22

51

Умро Милан Краљ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner