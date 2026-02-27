Испливале прве фотографије хапшења осумњиченог за убиство Бакића

Извор:
Телеграф
27.02.2026
22:53
Припадници УКП ухапсили су мушкарца за кога се сумња да је учествовао у убиству Живка Бакића у Сопоту!
На фотографији хапшења виде се припадници УКП који су осумњиченог Р.С. (29) пресрели насред улице након чега су га оборили на земљу и везали.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће уз кривичну пријаву бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду.
Један од наводних вођа балканског картела и бивши фудбалер Живко Бакић, подсетимо, убијен је средином јануара у близини Сопота када је био у дозвољеној шетњи током издржавања кућног притвора са наногвицом.
Полиција је иначе неколико дана после ликвидације Бакића ухапсила једног мушкарца за кога се сумња да је директни извршилац, преноси Телеграф.
