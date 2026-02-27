Logo
Умро Милан Краљ

27.02.2026

22:51

Истакнути сликар и фотограф Милан Краљ умро је у 63. години.

Путем друштвених мрежа се многи опраштају од умјетника који је оставио велики траг на ликовној и фотографској сцени.

Милан је из Београда, а рођен је 1963. године у Рангуну (Мјанмар). Студије умјетности завршио је на престижном Хантер колеџу, у оквиру Њујоршког сити универзитета.

Образовање је, послије дипломе у Њујорку 1984. године, наставио на Факултету ликовних умјетности у Београду, гдје је прво дипломирао, а онда и магистрирао.

У току вишедеценијске каријере бавио се сликарством и умјетничком фотографијом, а његова дјела била су препознатљива по снажном визуелном изразу и емотивној дубини.

Краљ је излагао на многим самосталним и групним изложбама у земљи и иностранству, а колеге и публика памтиће га као посвећеног ствараоца и тихог, али досљедног умјетника. Миланова смрт представља велики губитак за умјетничку заједницу.

Неке од његових самосталних и групних изложби биле су у Галерији 73, Галерији Коларчеве задужбине, Модерној галерији у Зрењанину, Галерији УЛУС.

"Драги Милане, почивај у миру. Недостајаћеш нам неизмјерно", писало је на званичној Фејсбук страници галерије 73.

Милан Краљ је оставио и неизбрисив траг као посвећени документариста београдске умјетничке сцене. Краљ је годинама посвећено биљежио објективом изложбе и умјетничке тренутке и правио је једну од најважнијих фото архива ликовног живота Београда.

In memoriam

