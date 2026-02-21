Награда „Дивит Рајка Лукача” књизи „Месечеве маказице” књижевнице Весне Алексић

21.02.2026
Српско просвјетно и културно друштво /СПКД/ “Просвјета” из Козарске Дубице додијелило је награду “Дивит Рајка Лукача” књизи “Месечеве маказице” књижевнице из Београда Весне Алексић.
СПКД “Просвјета” је у оквиру манифестације “Дани Рајка Лукача” расписала конкурс за најбољу књигу за дјецу објављену у 2025. години и конкурс за најбоље литерарне радове за дјецу и младе.
На конкурс за најбољу књигу за дјецу у области белетристике стигло је 45 наслова, и то 35 из Србије и 10 из Републике Српске, а жири је одлуку о добитнику награде донио 9. фебруара.
“Велики број књига наших познатих савремених аутора, као и оних који тек почињу, омогућио је увид у књижевну продукцију у претходној години. Најзаступљенији су романи и приповијетке, као и илустрована краћа прозна остварења, али је било и неколико књига поезије за дјецу”, саопштено је из организационог одбора манифестације.
На конкурс за најбоље литерарне радове за дјецу и младе, који је расписан у двије категорије – старији основци и средњошколци, стигла су 72 рада основаца и 21 рад средњошколаца из Републике Српске и Србије.
У категорији старијих основаца прво мјесто освојила је Ленка Ненадовић, ученица осмог разреда Основне школе “Никола Тесла” из Београда, а међу средњошколцима Андреа Голубовић, ученица трећег разреда Средњошколског центра “Источна Илиџа”.
Жири у саставу предсједник Гордана Малетић и чланови Славка Петковић Грујичић и Бојана Вучен одлучио је једногласно о добитнику награде „Дивит Рајка Лукача” за 2025. годину.
Жири којим је предсједавао Милош Кецман, а чланови су били Рада Чоловић Шукунда и Зорица Гарача једногласно је донио одлуке о избору најбољих литерарних радова.
Награде ће бити уручене у понедјељак, 2. марта, на свечаности у Дому културе Козарска Дубица која ће почети у 19.00 часова.
Награђена књижевница за дјецу и младе Весна Алексић посјетиће у уторак, 3. марта, предшколце у вртићу “Пчелица”, а затим промовисати своју књигу ученицима петог разреда основних школа у Козарској Дубици.
Навече ће у Народној библиотеци бити промовисан роман Рајка Лукача “Зевсова главобоља”.
Књижевник и преводилац Рајко Лукач /1952-2024/ рођен је у Међеђи код тадашње Босанске Дубице, а школовао се у тим мјестима и Старом Петровом Селу, док је српскохрватски језик и југословенску књижевност дипломирао на Филолошком факултету у Београду.
Аутор је већег броја књига прича за одрасле и дјецу, као и драма, сценарија и антологија.
Лукачеве пјесме и приче заступљене су у двадесетак антологија српске поезије и прозе.
Преминуо је у 73. години у Београду.
