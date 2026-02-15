Приказани филмови "Ветерани Кошара" и "Синови Српске"

Извор:
Пројекцијом документарних филмова о херојима са Кошара и Првој гардијској моторизованој бригади Главног штаба Војске Републике Српске, у Горњим Рибнику данас је завршена манифестација "Хероји причају" посвећена обиљежавању Сретења – Дана државности Српске и Србије.
У оквиру дводневне манифестације приказана су четири филма удружења ратних ветерана из Републике Српске и Србије, међу којима "Хероји против заборава" о Удружењу "Ветерани Кошара" из Новог Сада и "Синови Српске" о Првој гардијској моторизованој бригади.
Почасни предсједник Удружења "Ветерани Кошара" из Новог Сада, потпуковник у пензији Срђан Николић рекао је Срни да ово удружење броји више од 250 бораца прве категорије који су били учесници битке на Кошарама.
Он је навео да филм "Хероји против заборава" говори о славним биткама, заборављеним српским војничким гробљима и меморијалима, Кајмакчалану, капији слободе, као и ослобођењу Србије у Првом свјетском рату.
"Филм је јединствен по томе што у њему говоре преживели ветерани са Кошара и пореде осећања која су имали током 1999. године у бици на Кошарама са славним прецима", појаснио је Николић.
Он је навео да је редитељ филма, рађеног у продукцији Удружења "Ветерани Кошара", Горан Вукчевић.
Предсједник Удружења гардиста Прве гардијске моторизоване бригаде Главног штаба Војске Републике Српске Жељко Дакић рекао је да је у Одбрамбено-отаџбинском рату погинуло 117 гардиста, међу којима двојица из општине Рибник, а петорица се још воде као нестали.
Он је додао да Удружење основано 2019. године и да броји 1.588 чланова.
Дакић је рекао да је њихов документарни филм "Синови Српске" снимљен прије четири године, као и да су објавили монографију о ратном путу гардијске бригаде.
Ђуро Вртунић, предсједник Удружења "Срце Крајине" из Рибника, које је организатор манифестације, рекао је да су пројекцијама ових филмова жељели да сачувају свједочанства о храбрости, жртви и историјском путу јединица Војске Републике Српске.
Он је истакао да на овај начин његују културу сјећања и млађим генерацијама преносе истину о временима која су обиљежила историју српског народа.
Вртунић је нагласио да посебан значај манифестацији даје чињеница да се одржава поводом обиљежавања Сретења – Дана државности Србије и Републике Српске, што симболично повезује традицију, слободу и заједничко историјско насљеђе српског народа.
Покровитељ манифестације "Хероји причају" су српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, Кабинет предсједника Републике Српске и општина Рибник.
