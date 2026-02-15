Logo
Large banner

Приказани филмови "Ветерани Кошара" и "Синови Српске"

Извор:

СРНА

15.02.2026

10:14

Коментари:

0
Приказани филмови "Ветерани Кошара" и "Синови Српске"
Фото: Срна

Пројекцијом документарних филмова о херојима са Кошара и Првој гардијској моторизованој бригади Главног штаба Војске Републике Српске, у Горњим Рибнику данас је завршена манифестација "Хероји причају" посвећена обиљежавању Сретења – Дана државности Српске и Србије.

У оквиру дводневне манифестације приказана су четири филма удружења ратних ветерана из Републике Српске и Србије, међу којима "Хероји против заборава" о Удружењу "Ветерани Кошара" из Новог Сада и "Синови Српске" о Првој гардијској моторизованој бригади.

Почасни предсједник Удружења "Ветерани Кошара" из Новог Сада, потпуковник у пензији Срђан Николић рекао је Срни да ово удружење броји више од 250 бораца прве категорије који су били учесници битке на Кошарама.

Он је навео да филм "Хероји против заборава" говори о славним биткама, заборављеним српским војничким гробљима и меморијалима, Кајмакчалану, капији слободе, као и ослобођењу Србије у Првом свјетском рату.

"Филм је јединствен по томе што у њему говоре преживели ветерани са Кошара и пореде осећања која су имали током 1999. године у бици на Кошарама са славним прецима", појаснио је Николић.

Он је навео да је редитељ филма, рађеног у продукцији Удружења "Ветерани Кошара", Горан Вукчевић.

Предсједник Удружења гардиста Прве гардијске моторизоване бригаде Главног штаба Војске Републике Српске Жељко Дакић рекао је да је у Одбрамбено-отаџбинском рату погинуло 117 гардиста, међу којима двојица из општине Рибник, а петорица се још воде као нестали.

илу-снијег-24012026

Друштво

Снијег забијелио БиХ, саобраћај отежан

Он је додао да Удружење основано 2019. године и да броји 1.588 чланова.

Дакић је рекао да је њихов документарни филм "Синови Српске" снимљен прије четири године, као и да су објавили монографију о ратном путу гардијске бригаде.

Ђуро Вртунић, предсједник Удружења "Срце Крајине" из Рибника, које је организатор манифестације, рекао је да су пројекцијама ових филмова жељели да сачувају свједочанства о храбрости, жртви и историјском путу јединица Војске Републике Српске.

Он је истакао да на овај начин његују културу сјећања и млађим генерацијама преносе истину о временима која су обиљежила историју српског народа.

Вртунић је нагласио да посебан значај манифестацији даје чињеница да се одржава поводом обиљежавања Сретења – Дана државности Србије и Републике Српске, што симболично повезује традицију, слободу и заједничко историјско насљеђе српског народа.

Покровитељ манифестације "Хероји причају" су српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, Кабинет предсједника Републике Српске и општина Рибник.

Подијели:

Тагови :

film

projekcija filma

Ratne priče sa Košara

Војска Републике Српске

Дан државности - Сретење

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снијег

Друштво

Снијег забијелио БиХ, саобраћај отежан

2 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Москва потврдила: Ако Кијев коначно одржи изборе, неће бити напада

2 ч

0
У Орашцу почело обиљежавање Сретења

Србија

У Орашцу почело обиљежавање Сретења

2 ч

0
На којој температури бојлер троши најмање струје?

Савјети

На којој температури бојлер троши најмање струје?

2 ч

0

Више из рубрике

Преминула Љиљана Павић, ауторка највољенијих српских серија

Култура

Преминула Љиљана Павић, ауторка највољенијих српских серија

1 д

0
Џејмс Ван Дер Бик

Култура

Преминуо популарни глумац: Сви смо га гледали у популарној серији

3 д

0
Преминуо Миро Вуксановић

Култура

Преминуо Миро Вуксановић

1 седм

0
Стиже "најстрашнији хорор који ћете икада чути": Објављен и први трејлер

Култура

Стиже "најстрашнији хорор који ћете икада чути": Објављен и први трејлер

1 седм

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Виц дана: Ескими у пустињи

12

00

Бивши украјински министар приведен на граници

11

57

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

11

54

Линдзи Вон напустила болницу

11

40

Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner