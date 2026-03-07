Несвакидашњи хаос у Бундеслиги – играчи се тукли, навијачи дивљали

Извор:
Б92
07.03.2026
Меч између Волфсбурга и ХСВ-а у Бундеслиги обиљежио је и сукоб два тима послије судијског звиждука, али и љутња домаћих навијача.
ХСВ је однио тријумф послије преокрета (2:1) и тако направио крупан корак ка опстанку.
Играчи су се сукобили послије сусрета, док су бијесни навијачи терен засули димним бомбама и бакљама.
Аналитичар "Скаја" Дитмар Хаман био је врло директан послије овог меча.
"Имате осјећај да се клуб тренутно распада", прокоментарисао је Хаман екипу Волфсбурга, која је претпоследња на табели.
"Оно што су домаћи играчи показали након последњег звиждука судије нешто је што су требали показати током 90 минута на терену. Скривали су се недјељама и мјесецима. А чим утакмица заврши, одједном су храбри. Једноставно то не могу да схватим", додао је он.
