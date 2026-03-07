Побјеснио због питања: Аргентинац упитан о посјети Доналду Трампу, па се наљутио

Извор:
Новости.рс
07.03.2026
11:57
Посјета шампионског тима Бијелој кући, претворена је у нешто више од самог фудбала, што је изазвало бројне контроверзе широм свијета.
Било је практично невјероватно видјети како предсједник САД-а Доналд Трамп прича о бомбардовању и разним политичким темама док иза њега стоје Лео Меси, Луис Суарез и бројни фудбалери Интера из Мајамија, актуелног освајача МЛС лиге.
Ипак, Хавијера Маскерана је изненадило питање новинара пред наредни меч са Ди Си Јунајтедом:
- Мислио сам да ћемо причати о фудбалу овдје? - упитао је Аргентинац, али ипак одговорио:
- Протокол је да тим који освоји МЛС посјети Бијелу кућу. У суштини, били смо неколико сати, а што се тиче разговора са предсједником Трампом, мање-више су све људи могли да виде на телевизији. Нисмо нешто мимо тога разговарали - невољно је Маскерано одговорио на питање.
