Побјеснио због питања: Аргентинац упитан о посјети Доналду Трампу, па се наљутио

Извор:

Новости.рс

07.03.2026

11:57

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Посјета шампионског тима Бијелој кући, претворена је у нешто више од самог фудбала, што је изазвало бројне контроверзе широм свијета.

Било је практично невјероватно видјети како предсједник САД-а Доналд Трамп прича о бомбардовању и разним политичким темама док иза њега стоје Лео Меси, Луис Суарез и бројни фудбалери Интера из Мајамија, актуелног освајача МЛС лиге.

Посјета шампионског тима Бијелој кући, претворена је у нешто више од самог фудбала, што је изазвало бројне контроверзе широм свијета. Ипак, Хавијера Маскерана је изненадило питање новинара пред наредни меч са Ди Си Јунајтедом:

- Мислио сам да ћемо причати о фудбалу овдје? - упитао је Аргентинац, али ипак одговорио:

- Протокол је да тим који освоји МЛС посјети Бијелу кућу. У суштини, били смо неколико сати, а што се тиче разговора са предсједником Трампом, мање-више су све људи могли да виде на телевизији. Нисмо нешто мимо тога разговарали - невољно је Маскерано одговорио на питање.

Havijer Maskerano

Доналд Трамп

Inter Majami

