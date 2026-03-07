Logo
Large banner

Полиција упозорила грађане: Максималан опрез, казне од 100 од 1.000 КМ

Аутор:

АТВ

07.03.2026

12:52

Коментари:

0
Полиција упозорила грађане: Максималан опрез, казне од 100 од 1.000 КМ

Полицијска управа Приједор апелује на грађане да приликом спаљивања корова, суве траве и другог пољопривредног отпада на отвореном простору буду максимално опрезни и предузму све потребне мјере заштите како би се спријечило неконтролисано ширење ватре.

"Током периода прољећних радова на уређењу пољопривредних парцела и имања, паљење корова и биљног отпада може довести до избијања пожара који се брзо шире и који могу угрозити животе људи и имовину", наводе из ПУ Приједор.

Пријављена четири пожара

На подручју Полицијске управе Приједор протеклих неколико дана пријављена су четири пожара на отвореном простору којима је захваћено преко 150 дунума земљишта, већином ниског растиња, шуме и воћњака. У пожару који је јуче пријављен у Оштрој Луци једно лице је задобило тјелесне повреде у виду опекотина.

Казне од 100 до 1.000 КМ

Подсјећамо да је Законом о заштити од пожара забрањено паљење корова и другог пољопривредног отпада без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице, као и без предузимања свих мјера да се спријечи ширење ватре. За кршење ових законских одредби за физичка лица предвиђене су новчане казне од 100 до 1.000 КМ.

У случају ширења пожара потребно је одмах обавијестити ватрогасце на број 123 или полицију на број 122.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

паљење корова

Полиција

ПУ Приједор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција упозорава грађане: Опрез, не радите то

Друштво

Полиција упозорава грађане: Опрез, не радите то

1 д

0
Одузети ауди

Хроника

Накалемио хиљаде марака казни, полиција му одузела луксузни ауди

1 д

0
Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

Градови и општине

Полиција упозорава: Од петка акција, трајаће данима

2 д

0
Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор

Хроника

Ухапшен Требињац који је избјегавао одлазак у затвор

3 д

0

Више из рубрике

Уникредит за ЦЕЕ осигурава 2,6 милијарди евра новог повољног финансирања за микро, мала и средња предузећа широм региона

Друштво

Уникредит за ЦЕЕ осигурава 2,6 милијарди евра новог повољног финансирања за микро, мала и средња предузећа широм региона

3 ч

0
Нове исповијести у подкасту „Ако ћутимо, оне су саме“: Наставак серијала о борби жена против насиља

Друштво

Нове исповијести у подкасту „Ако ћутимо, оне су саме“: Наставак серијала о борби жена против насиља

4 ч

0
Ево колико је 107 радара у Српској евидентирало прекршаја

Друштво

Ево колико је 107 радара у Српској евидентирало прекршаја

6 ч

0
Авион, лет

Друштво

Друга група грађана БиХ допутовала из Дубаија

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

48

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

14

46

Јутјуб опет тестира стрпљење корисника

14

41

Конзорцијум "Логистика": Од 23. марта регионална блокада граничних прелаза

14

40

Кошарац: У априлу почетак изградње базена за гашење пожара на Tјентишту

14

36

Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner