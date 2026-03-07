Полиција упозорила грађане: Максималан опрез, казне од 100 од 1.000 КМ

Аутор:АТВ
07.03.2026
12:52
Полицијска управа Приједор апелује на грађане да приликом спаљивања корова, суве траве и другог пољопривредног отпада на отвореном простору буду максимално опрезни и предузму све потребне мјере заштите како би се спријечило неконтролисано ширење ватре.
"Током периода прољећних радова на уређењу пољопривредних парцела и имања, паљење корова и биљног отпада може довести до избијања пожара који се брзо шире и који могу угрозити животе људи и имовину", наводе из ПУ Приједор.
На подручју Полицијске управе Приједор протеклих неколико дана пријављена су четири пожара на отвореном простору којима је захваћено преко 150 дунума земљишта, већином ниског растиња, шуме и воћњака. У пожару који је јуче пријављен у Оштрој Луци једно лице је задобило тјелесне повреде у виду опекотина.
Подсјећамо да је Законом о заштити од пожара забрањено паљење корова и другог пољопривредног отпада без претходног обавјештавања ватрогасно-спасилачке јединице, као и без предузимања свих мјера да се спријечи ширење ватре. За кршење ових законских одредби за физичка лица предвиђене су новчане казне од 100 до 1.000 КМ.
У случају ширења пожара потребно је одмах обавијестити ватрогасце на број 123 или полицију на број 122.
