Полицијски службеници Регионалне противексплозивне јединице Ријека, у сарадњи са истарским полицајцима, јутрос су успјешно спровели акцију премијештања и уништавања авионске бомбе заостале из Другог светског рата која је пронађена крајем фебруара у Пазину.
Експлозивна направа је откривена 27. фебруара током радова у улици Динка Тринајстића, након чега је подручје обезбијеђено од стране полиције, а бомба је била под надзором до данашње акције уклањања.
Како је објаснио командант Регионалне противексплозивне јединице Ријека Здравко Делач, ради се о немачкој авионској бомби типа СЦ250, тешке око 250 килограма, која датира из Другог свјетског рата.
"Због својих карактеристика и положаја на којем се налазила, није било могуће безбједно је уништити на мјесту проналаска контролисаном експлозијом. Стога смо је безбједно уклонили и транспортовали на бивши војни полигон Марлера, гдје је извршено уништавање", рекао је Делач, преноси 24sata.
Полиција је јутрос око 8 часова започела акцију премијештања. Бомба је прво уклоњена са мјеста проналаска и транспортована из насељеног подручја, након чега је транспортована на полигон Марлера у Лижњану. Током самог транспорта и уништавања, приступ подручју полигона био је ограничен и са копна и са мора.
Полиција истиче да је реч о захтевној и сложеној операцији, због чега су у свим фазама предузете посебне мере како би се осигурала заштита живота грађана и њихове имовине.
Полицијска управа Истарске подсјећа да се у Хрватској и даље повремено проналазе заостале мине и експлозивне направе, како из Другог свјетског рата, тако и новијег периода. Такви предмети се најчешће откривају на депонијама отпада, поред путева, у мору или на копну током пољопривредних и грађевинских радова.
Полиција стога још једном апелује на грађане да, ако примијете предмете који подсећају на експлозивне направе, не покушавају да их додирују или сами уклањају, већ да одмах обавијесте полицију.
