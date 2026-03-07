Logo
Large banner

Снажна експлозија од‌јекнула у Истри: Погледајте како су уништили бомбу

07.03.2026

13:48

Коментари:

0
Снажна експлозија од‌јекнула у Истри: Погледајте како су уништили бомбу
Фото: PU Istarska

Полицијски службеници Регионалне противексплозивне јединице Ријека, у сарадњи са истарским полицајцима, јутрос су успјешно спровели акцију премијештања и уништавања авионске бомбе заостале из Другог светског рата која је пронађена крајем фебруара у Пазину.

Експлозивна направа је откривена 27. фебруара током радова у улици Динка Тринајстића, након чега је подручје обезбијеђено од стране полиције, а бомба је била под надзором до данашње акције уклањања.

Како је објаснио командант Регионалне противексплозивне јединице Ријека Здравко Делач, ради се о немачкој авионској бомби типа СЦ250, тешке око 250 килограма, која датира из Другог свјетског рата.

"Због својих карактеристика и положаја на којем се налазила, није било могуће безбједно је уништити на мјесту проналаска контролисаном експлозијом. Стога смо је безбједно уклонили и транспортовали на бивши војни полигон Марлера, гдје је извршено уништавање", рекао је Делач, преноси 24sata.

Полиција је јутрос око 8 часова започела акцију премијештања. Бомба је прво уклоњена са мјеста проналаска и транспортована из насељеног подручја, након чега је транспортована на полигон Марлера у Лижњану. Током самог транспорта и уништавања, приступ подручју полигона био је ограничен и са копна и са мора.

dragana mirkovic

Сцена

ДРАМА У ХРВАТСКОЈ! Концерт Драгане Мирковић прекинут због дојаве о бомби

Полиција истиче да је реч о захтевној и сложеној операцији, због чега су у свим фазама предузете посебне мере како би се осигурала заштита живота грађана и њихове имовине.

Полицијска управа Истарске подсјећа да се у Хрватској и даље повремено проналазе заостале мине и експлозивне направе, како из Другог свјетског рата, тако и новијег периода. Такви предмети се најчешће откривају на депонијама отпада, поред путева, у мору или на копну током пољопривредних и грађевинских радова.

Полиција стога још једном апелује на грађане да, ако примијете предмете који подсећају на експлозивне направе, не покушавају да их додирују или сами уклањају, већ да одмах обавијесте полицију.

Подијели:

Тагови :

Експлозија

Бомба

Drugi svjetski rat

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

БиХ

Додик: Војни савез Загреба, Тиране и Приштине директно руши БиХ и подрива стабилност и мир

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Економија

Нафта већ на 90 долара, милијардер поручује: Издржите мјесец, док "елиминишемо терористе"

1 ч

0
Зашто је неретва најхладнија

Занимљивости

Уљез у Неретви: Еколози тврде да је мутант

1 ч

0
Отворен Музеј серијских убица: Траје само 45 минута

Занимљивости

Отворен Музеј серијских убица: Траје само 45 минута

1 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

85-годишњак пљачкао по Загребу

4 ч

0
Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

Регион

Због дојаве о бомби прекинут концерт звијезда 90-их: "Саботирају нас"

16 ч

0
Мирјана Пајковић - испливао експлицитни снимак службенице Владе Црне Горе

Регион

Мирјана Пајковић на саслушању у полицији: Испливали нови снимци?!

16 ч

0
Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

Регион

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

48

Новац стиже за 4 знака: Ево ко ће добити паре до половине марта

14

46

Јутјуб опет тестира стрпљење корисника

14

41

Конзорцијум "Логистика": Од 23. марта регионална блокада граничних прелаза

14

40

Кошарац: У априлу почетак изградње базена за гашење пожара на Tјентишту

14

36

Зашто пси нагињу главу када им се обраћамо? Одговор је слађи него што мислите

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner