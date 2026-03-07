Нафта већ на 90 долара, милијардер поручује: Издржите мјесец, док "елиминишемо терористе"

Аутор:АТВ
07.03.2026
13:29
Коментари:0
Милијардер из Њујорка Џон Кациматидис, савезник Доналда Трампа и власник регионалног нафтног рафинеријског и малопродајног гиганта "United Refining Company", оцијенио је да су овонедјељна поскупљења горива усљед рата с Ираном "привремена осцилација".
Он је позвао потрошаче да не паниче већ да "издрже један мјесец" како би Сједињене Државе могле да "елиминишу терористе".
Кациматидис сматра да би цијена нафте могла да достигне 100 долара "у наредних неколико дана". Али, то је назвао "привременом осцилацијом".
Тврди да ће пасти "једнако брзо" чим се Ормуски мореуз поново отвори.
Свијет
Још једна држава у Персијском заливу "затвара славину": Кувајт почео са смањењем производње нафте
Он није направио никакве промјене у снабдијевању нити у пословању компаније "United Refining Company".
Зато што вјерује да ће се сукоб завршити за "мање од 30 дана". Додао је да "нико не би требало да се усуди да иде против САД, јер ће бити сравњен са земљом".
Сматра да међународне нафтне компаније "воле панику јер би радо убациле више новца у касу", али је нагласио: "То нисмо ми урадили".
Кациматидис, који је близак пријатељ и политички савезник предсједника Трампа, рекао је да с њим није разговарао о цијенама горива, али да би му савјетовао да "брже елиминише терористе".
Економија
Танкери заробљени, цијене би могле да подивљају: Зашто је Хормуз "кључна тачка"?
Према подацима ААА, цијена бензина на пумпама у петак је премашила 3,32 долара по галону, што је 28 центи више него прије недјељу дана.
Министар енергетике Катара Саад ал-Каби упозорио је да би цијене касније овог мјесеца могле достићи и 150 долара. "Ми само производимо гориво. То је свјетско тржиште. Сви ћемо патити".
Кациматидис је додао да "како ми плаћамо више за производ, тако морамо да одразимо ту цијену на бензинским пумпама". Али, рекао је и да за сада нема утицаја на профитне марже компаније.
Богатство Џона Кациматидиса износи 4,8 милијарди долара према процјени Форбеса. Он је заузео 319. мјесто на листи Форбс 400 најбогатијих Американаца за 2025. годину и 801. мјесто на свјетској листи милијардера.
Кациматидис, који је и власник "Gristedes", највећег независног ланца супермаркета у Њујорку, бурно је реаговао током лета када је Зорхан Мамадани, који је у кампањи обећавао јефтинију храну и градске продавнице, постао демократски кандидат за градоначелника. Тада је сазвао конференцију за медије и запријетио да ће затворити својих више од 30 продавница. Неколико дана након Мамданијеве побједе у новембру рекао је за Форбс да разматра премјештање сједишта компаније на Флориду. То се на крају није догодило.
Кациматидис је оснивач и извршни директор Red Apple Group. Она је власник компаније United Refining Company. Међу њеном имовином је рафинерија у Ворену у Пенсилванији са капацитетом прераде око 70.000 барела нафте дневно и више од 4.000 запослених.
Кациматидис снабдијева горивом око 400 бензинских станица у власништву компаније под брендовима Kwik Fill и Country Fair широм Пенсилваније, Њујорка и Охаја. Компанија такође посједује United Energy Plus Terminals, велепродајног добављача деривата са 25 терминала у Пенсилванији, Њу Џерсију, Мериленду и Вирџинији. Компанија продаје гориво комерцијалним клијентима попут независних бензинских пумпи и транспортних компанија.
Референтне цијене нафте достигле су у петак 90 долара по барелу. То је највиши ниво од октобра 2023. До поскупљења је дошло скоро недјељу дана након што су САД и Израел почели нападе на Иран, док је Катар упозорио да би цијене могле достићи 150 долара овог мјесеца ако се сукоб настави.
West Texas Intermediate, амерички референтни тип сирове нафте, достигао је у петак 89 долара. То је раст од 9% у односу на четвртак, након што је недјељу започео на око 70 долара.
Цијена је у децембру била и до 55 долара. Садашњих 89 долара представља највиши ниво од октобра 2023, када је накратко премашила 90 долара.
Међународни референтни тип нафте Брент такође је наставио раст и у петак достигао 90 долара по барелу први пут од марта 2024.
Сукоб с Ираном не показује знаке смиривања. Предсједник Доналд Трамп изјавио је јуче: "Неће бити никаквог споразума с Ираном осим БЕЗУСЛОВНЕ КАПИТУЛАЦИЈЕ!". Амерички министар одбране Пит Хегсет у четвртак је рекао новинарима да су САД "тек почеле да се боре", преноси Форбс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
БиХ
4 ч1
Свијет
6 ч0
Економија
3 ч0
Економија
4 ч0
Економија
5 ч0
Економија
19 ч1
Најновије
Најчитаније
14
48
14
46
14
41
14
40
14
36
Тренутно на програму