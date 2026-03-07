Logo
Конзорцијум "Логистика": Од 23. марта регионална блокада граничних прелаза

Извор:

СРНА

07.03.2026

14:41

Коментари:

0
Блокада превозника
Фото: АТВ

Превозници у БиХ прикључиће се 23. марта регионалној блокади граничних прелаза за теретни саобраћај због неријешених проблема са боравком возача у Европској унији, закључак је данашње сједнице пленума Конзорцијума логистика БиХ, одржаног у општини Добој Југ.

Представник превозника Зијад Шарић рекао је новинарима да путнички саобраћај неће бити блокиран, да ће увоз робе у БиХ бити допуштен 72 часа по чијем истеку крећу блокаде.

Шарић је појаснио да је данашња сједница пленума иницирана на основу јуче одржаног регионалног састанка у Београду, на којем су учествовали и превозници из Србије, Црне Горе, БиХ и Сјеверне Македоније, када је усаглашена блокада граничних прелаза од 23. марта.

Он је задовољан што су овај датум прихватили и представници из Србије, који су планирали да се протести одрже 14. априла.

"Протести неће престати све док се не испуне наши захтјеви. Значи, највећи проблем је правило 90/180 дана, затим враћање са граничних прелаза са Хрватском, хапшење и малтретирање наших возача", изјавио је Шарић.

Он је незадовољан понудом Хрватске о издавању виза и поручено да се са границе са овом државом сваки дан враћа од 20 до 100 возача.

Члан Конзорцијума Дино Дурмић из Добоја рекао је да је проблем са Хрватском изражен само са њеним сјеверним границама и сматра да је правило 90/180 политичко, а не безбједносно питање, јер се не примјењује и за Србију.

Члан Конзорцијума из Приједора Никола Брковић рекао је да до сада нису ријешена ни унутрашња питања која су раније усаглашена са институцијама на нивоу ентитета и БиХ.

Он је издвојио враћање дијела акциза, те ПДВ-а из страних земаља, те смањење чекања на граници минимум за 50 одсто.

Брковић је указао и на проблем у случају изгубљене таблице на возилу, с обзиром на то да се за нову мора обезбиједити 1.000 КМ.

Учесници пленума су поручили да је одлука о блокади теретног саобраћаја питање њихове егзистенције.

