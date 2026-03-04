Очи превозника упрте у Сарајево и ЕУ: Правило 90/180 прави велике проблеме, траже хитан састанак

Аутор:Маријана Ивељић
04.03.2026
20:17
Очи превозника упрте су у Сарајево и ЕУ. Од предсједавајуће Савјета министара Борјане Кришто траже хитно сазивање тематске сједнице посвећене проблему примјене правила 90/180 дана боравка професионалних возача у државама чланицама ЕУ.
"Нема одговорнијих институција од БиХ. БиХ мора да буде у Бриселу, мора да буде са нашим сусједним партнерима из Републике Хрватске и нажалост у најтежој смо позицији. Зашто? Зато што друге државе имају алтернативна рјешења. Дневно у просјеку се 20 возила враћа назад", каже Велибор Пеулић, главни координатор Конзорцијума Логистика БиХ
Борјана Кришто се писмом обратила предсједницима влада земаља Западног Балкана. Позвала је на јединствен приступ према институцијама ЕУ ради рјешавања проблема с којима се суочавају превозници. Саопштено је то за АТВ из Савјета министара. Међутим, није познато да ли ће одржати састанак са превозницима.
"Ово питање било је разматрано и на састанцима у оквиру Плана раста те током сусрета у склопу Берлинског процеса, али упркос интензивним напорима надлежних институција, конкретно и одрживо рјешење још није постигнуто", кажу из Савјета министара.
Уколико и даље не буде постигнуто, превозници иду у блокаде граница 12.марта. Траже и мораторијум на ЕУ границама до испуњења захтјева.
"Нама су обећане визе из Хрватске да ће бити ријешене, дуготрајне визе за наше возаче, а ми имамо проблема до јуна како да преживимо. Сваки дан по 20 наших камиона врате, ударе возачима забране и имамо проблем, возачи неће да возе", каже Жарко Брковић, предсједавајући превозника БиХ при спољнотрговинског комори.
Превозници на састанак позивају и премијере Влада Републике Српске и ФБиХ.
"Стојим на располагању њима 24 часа, смо превозницима и могу рачунати на помоћ Владе Српске. Било када да јаве за састанак, могу рачунати на нашу помоћ", каже Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске.
Превозници стрпљења више немају. Сматрају да је ситуација достигла ниво који директно угрожава опстанак великог броја превозника, стабилност ланаца снабдијевања и око 20.000 радних мјеста. Кажу, посљедице нису само секторске - оне су макроекономске и регионалне.
