Рок је 10. март: Превозници запријетили потпуном блокадом граница

02.03.2026
Пленум Конзорцијума Логистика Босне и Херцеговине након састанка у Матузићима код Добоја најавио је да ће 12. марта покренути блокаде свих граничних прелаза БиХ ако до 10. марта не буде оперативног рјешења боравка професионалних возача у државама Европске уније.
У упозорењу се наводи да ће, уколико до 13. марта не буде напретка, 12. марта бити покренуте блокаде свих граничних прелаза Босне и Херцеговине.
Истичу да ова одлука није политичка, већ да је егзистенцијална и везана за опстанак сектора и радних мјеста.
Захтјеве су упутили Предсједништву Босне и Херцеговине, Парламентарној скупштини БиХ, Савјету министара БиХ, ентитетским владама, надлежним министарствима, коморском систему и унијама послодаваца, уз поруку да је период обећања завршен. Од институција очекују да најкасније до 10. марта потврде и почну проводити сет институционалних захтјева.
Први захтјев односи се на успостављање мораторијума на рестриктивну примјену правила боравка за кабинско особље у међународном друмском превозу робе и путника, уз дефинисање посебног статуса професионалних возача.
Истовремено траже јасан и кредибилан политички одговор према институцијама Европске уније, како би се домаћи превозници заштитили од праксе која, како наводе, доводи до неравноправног положаја у ланцима снабдијевања.
Као други елемент истичу хитно унутрашње дјеловање, односно координисано и оперативно поступање свих институција Босне и Херцеговине према ЕУ, уз конкретне закључке и прецизне рокове. Од надлежних захтијевају да овај процес буде усклађен и усмјерен на заштиту сектора.
Трећи захтјев је привремена финансијска мјера, кроз увођење мјесечне субвенције у распону од 21 до 30 милиона КМ, као компензационог механизма за губитке настале усљед ограничења операција на тржишту ЕУ, све до успоставе системског рјешења.
Према подацима сектора, приближно 36% капацитета друмских превозника већ је блокирано, што, како упозоравају, директно угрожава извоз, буџетске приходе и радна мјеста.
Наглашавају да када 36 посто капацитета стане, не стоји само сектор, већ стаје и привреда.
"Захтијевамо да се сви наредни састанци с институцијама организују јавно, уз присуство медија. Након 14 мјесеци чекања, једино транспарентан дијалог може вратити повјерење. Медији су показали одговорност и разумијевање, и сматрамо да грађани имају право да чују истину без затворених врата. Поштовани грађани Босне и Херцеговине, поштовани вјерници свих конфесија, Свјесни смо да се налазимо у периоду када се истовремено обиљежавају исламски, православни и католички пост. Искушења су пред нама већ 14 мјесеци. У тој борби можда понекад изговоримо и тежу ријеч. Надамо се да нам то нећете замјерити, јер вјерујемо да су толеранција, разумијевање и Божија милост изнад сваке људске слабости", саопћили су.
Истичу да се извињавају свима којима можда нису показали довољно разумијевања према важности ових дана.
"Наша борба није против било којег народа, државе или вјерске заједнице. Она је борба за достојанство рада и опстанак хиљада породица. Босна и Херцеговина је простор сусрета - и то треба да остане. Пленум је активиран. Координатори у свим градовима покренули су процедуре. До 10. марта више од милион грађана биће информисано о стварном стању у сектору. Боримо се за свако радно мјесто. Боримо се за сваку породицу. Боримо се за право на рад. Протест до испуњавања захтјева остаје легитимна мјера. Вријеме одговорности је сада", закључују.
