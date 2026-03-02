Logo
У Српској рођено 19 беба

02.03.2026

07:59

У Српској рођено 19 беба
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, од којих осам дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено осам беба, у Добоју пет, Градишци двије, а у Зворнику, Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву по једна беба.

Свијет

Мајка осуђена на доживотну робију због смрти кћерке која је имала само 26 килограма

Три дјевојчице и пет дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, у Градишци по једна дјевојчица и дјечак, у Фочи једна дјевојчица, а у Зворнику, Источном Сарајеву и Невесињу по један дјечак.

У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Приједору, Требињу и Бијељини.

