У Српској рођено 19 беба

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 19 беба, од којих осам дјевојчица и 11 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено осам беба, у Добоју пет, Градишци двије, а у Зворнику, Фочи, Невесињу и Источном Сарајеву по једна беба.
Три дјевојчице и пет дјечака рођено је у Бањалуци, у Добоју три дјевојчице и два дјечака, у Градишци по једна дјевојчица и дјечак, у Фочи једна дјевојчица, а у Зворнику, Источном Сарајеву и Невесињу по један дјечак.
У протекла 24 часа није било порођаја у породилиштима у Приједору, Требињу и Бијељини.
