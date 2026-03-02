Мајка осуђена на доживотну робију због смрти кћерке која је имала само 26 килограма

Извор:
Телеграф
02.03.2026
07:57
Коментари:0
Мајка дјевојчице (14) осуђена је на казну доживотног затвора због смрти своје ћерке, чије је изгладнјело тијело пронађено у њиховој кући у Западној Вирџинији.
Кривична пријава наводи да је Џули Милер знала да њена тинејџерка има поремећај исхране и да јој најмање четири године није обезбиједила медицинско лијечење. Хапшење Милерове покренуло је преиспитивање преоптерећеног система социјалне заштите дјеце у тој савезној држави.
Тужилац округа Бун, Ден Холстин, рекао је да је Кинеди Милер посљедње дане свог живота провела сама на поду купатила и да је имала свега 26 килограма. Кинеди Милер је преминула у априлу 2024. године, преноси Индепендет.
"Ово дијете је буквално умрло од глади", рекла је судија Окружног суда округа Бун, Стејси Новицки-Елдриџ, током изрицања пресуде. "Ниједно дијете никада не би смјело да прође кроз тако нешто."
Џули Милер (51) признала је кривицу у новембру за смрт дјетета од стране родитеља, старатеља или чувара и имаће право на условни отпуст након што одслужи 15 година затвора.
Два дједа и бака дјевојчице живјели су у кући у Морисвејлу. Џери Стоун проглашен је неспособним за суђење због погоршања когнитивних способности, док се Дона Стоун сљедећег мјесеца суочава са суђењем по оптужби за занемаривање дјетета са смртним исходом.
Савезна ревизија објављена у новембру, покренута након смрти дјевојчице, утврдила је да држава није поштовала прописе о реаговању на пријаве злостављања и занемаривања дјеце, укључујући пропусте у већини случајева да се интервјуишу дјеца или одрасли и процијене непосредни безбједносни ризици.
Смрт је такође подстакла државну истрагу о томе да ли су органи реда и службе за заштиту дјеце могли да интервенишу. Државно Одјељење за људске услуге сада захтијева да се потенцијални случајеви злостављања и занемаривања пријављују путем посебног телефонског броја како би били званично евидентирани. У току актуелне законодавне седнице поднијето је више приједлога закона с циљем унапређења система заштите дјеце у држави. Гувернер Патрик Мориси прошле године је обећао да ће објавити резултате истрага о заштити дјеце који су раније били ускраћени јавности.
У јуну 2024. године, Брајан Абрахам, шеф кабинета тадашњег републиканског гувернера Џима Џастиса, изјавио је да је државна полиција позвана да провјери стање дјевојчице у марту 2023. године, али да није пронашла никакве назнаке злостављања. Један полицајац је потом неформално сугерисао локалној канцеларији за људске услуге да би јој можда била потребна помоћ у вези са менталним здрављем.
Међутим, према Абрахамовим ријечима, није било накнадних провјера. Полицајац је навео да му је дјевојчица дјеловала здраво, али да је рекла како због анксиозности и страха од контакта с људима након пандемије ковида-19 не жели да напушта кућу. Кинеди Милер је посљедњи пут похађала јавну школу 2021. године и у вријеме смрти била је школована код куће.
Према државном закону, родитељи дјеце која се школују код куће дужни су да спроводе годишње академске процјене, али су обавезни да их доставе држави тек након трећег, петог, осмог и једанаестог разреда. Непријављивање процјена може довести до искључења дјетета из програма школовања код куће и покретања поступка због изостајања из школе од стране округа.
Државни подаци показују да мајка никада није предала обавезне процјене за своју ћерку, пренијели су локални медији.
