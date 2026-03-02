Logo
Large banner

Мајка осуђена на доживотну робију због смрти кћерке која је имала само 26 килограма

Извор:

Телеграф

02.03.2026

07:57

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Мајка дјевојчице (14) осуђена је на казну доживотног затвора због смрти своје ћерке, чије је изгладнјело тијело пронађено у њиховој кући у Западној Вирџинији.

Кривична пријава наводи да је Џули Милер знала да њена тинејџерка има поремећај исхране и да јој најмање четири године није обезбиједила медицинско лијечење. Хапшење Милерове покренуло је преиспитивање преоптерећеног система социјалне заштите дјеце у тој савезној држави.

илу-ротација-19092025

Свијет

Пуцњава у ноћном клубу: Повријеђено најмање 9 особа

Тужилац округа Бун, Ден Холстин, рекао је да је Кинеди Милер посљедње дане свог живота провела сама на поду купатила и да је имала свега 26 килограма. Кинеди Милер је преминула у априлу 2024. године, преноси Индепендет.

"Ово дијете је буквално умрло од глади", рекла је судија Окружног суда округа Бун, Стејси Новицки-Елдриџ, током изрицања пресуде. "Ниједно дијете никада не би смјело да прође кроз тако нешто."

Џули Милер (51) признала је кривицу у новембру за смрт дјетета од стране родитеља, старатеља или чувара и имаће право на условни отпуст након што одслужи 15 година затвора.

Два дједа и бака дјевојчице живјели су у кући у Морисвејлу. Џери Стоун проглашен је неспособним за суђење због погоршања когнитивних способности, док се Дона Стоун сљедећег мјесеца суочава са суђењем по оптужби за занемаривање дјетета са смртним исходом.

Иран-Израел-напад

Свијет

Гдје су све јутрос одјекнуле експлозије?

Савезна ревизија објављена у новембру, покренута након смрти дјевојчице, утврдила је да држава није поштовала прописе о реаговању на пријаве злостављања и занемаривања дјеце, укључујући пропусте у већини случајева да се интервјуишу дјеца или одрасли и процијене непосредни безбједносни ризици.

Смрт је такође подстакла државну истрагу о томе да ли су органи реда и службе за заштиту дјеце могли да интервенишу. Државно Одјељење за људске услуге сада захтијева да се потенцијални случајеви злостављања и занемаривања пријављују путем посебног телефонског броја како би били званично евидентирани. У току актуелне законодавне седнице поднијето је више приједлога закона с циљем унапређења система заштите дјеце у држави. Гувернер Патрик Мориси прошле године је обећао да ће објавити резултате истрага о заштити дјеце који су раније били ускраћени јавности.

У јуну 2024. године, Брајан Абрахам, шеф кабинета тадашњег републиканског гувернера Џима Џастиса, изјавио је да је државна полиција позвана да провјери стање дјевојчице у марту 2023. године, али да није пронашла никакве назнаке злостављања. Један полицајац је потом неформално сугерисао локалној канцеларији за људске услуге да би јој можда била потребна помоћ у вези са менталним здрављем.

Ирански тунел дронови

Свијет

Иранци приказали шта ''крију'' у тунелима

Међутим, према Абрахамовим ријечима, није било накнадних провјера. Полицајац је навео да му је дјевојчица дјеловала здраво, али да је рекла како због анксиозности и страха од контакта с људима након пандемије ковида-19 не жели да напушта кућу. Кинеди Милер је посљедњи пут похађала јавну школу 2021. године и у вријеме смрти била је школована код куће.

Према државном закону, родитељи дјеце која се школују код куће дужни су да спроводе годишње академске процјене, али су обавезни да их доставе држави тек након трећег, петог, осмог и једанаестог разреда. Непријављивање процјена може довести до искључења дјетета из програма школовања код куће и покретања поступка због изостајања из школе од стране округа.

илу-свијећа-17092025

Градови и општине

Дан жалости због трагичне смрти младића (19)

Државни подаци показују да мајка никада није предала обавезне процјене за своју ћерку, пренијели су локални медији.

Подијели:

Тагови :

doživotna robija

majka

kćerka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Напад Израела на Техеран

Свијет

Арапске краљевине запријетиле Техерану одмаздом

3 ч

0
Мушкарац (39) избоден ножем: Пролазник му спасио живот

Хроника

Мушкарац (39) избоден ножем: Пролазник му спасио живот

3 ч

0
Жељко Митровић најавио нову платформу за праћење Пинкових канала

Сцена

Жељко Митровић најавио нову платформу за праћење Пинкових канала

3 ч

0
Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

Сцена

Јелена Томашевић хитно пребачена у болницу: Позлило јој на бини

3 ч

0

Више из рубрике

Пуцњава у ноћном клубу: Повријеђено најмање 9 особа

Свијет

Пуцњава у ноћном клубу: Повријеђено најмање 9 особа

3 ч

0
Иран Израел напад

Свијет

Гдје су све јутрос одјекнуле експлозије?

3 ч

0
Дронови у иранском тунелу

Свијет

Иранци приказали шта ''крију'' у тунелима

3 ч

0
Напад Израела на Техеран

Свијет

Арапске краљевине запријетиле Техерану одмаздом

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner