Трамп открио: "Сви су мртви"

Извор:

Јутарњи.хр

02.03.2026

09:09

Коментари:

0
Предсједник Америке Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је за ABC News да су потенцијални кандидати које су САД идентификовале као оне који би могли преузети Иран убијени у суботњим заједничким нападима САД-а и Израела.

"Напад је био толико успјешан да је избацио већину кандидата. Неће бити нико на кога смо мислили јер су сви мртви. Другопласирани или трећи су мртви", рекао је Трамп Џонатану Карлу из ABC News-a.

Трампови коментари долазе у тренутку када се појављују питања о томе како ће се одвијати транзиција власти у Ирану након смрти дугогодишњег иранског врховног вође, ајатолаха Алија Хамнеија.

Предсједник се такође осврнуо на Хамнеијево убиство.

"Ја сам га ухватио прије него што је он мене. Покушали су двапут. Па, ја сам га први ухватио".

/Јутарњи/

Доналд Трамп

Израел Иран

Америка

