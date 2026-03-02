Пљачка кладионице у Бањалуци

Извор:
АТВ
02.03.2026
10:26
Коментари:0
Бањалучкој полицији је 28. фебруара пријављено да је непознати мушкарац уз пријетњу пиштољем украо новац од раднице спортске кладионице у Бањалуци.
Пљачка се догодила око 21:15 часова у бањалучком насељу Лазарево.
Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, предузимају све неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела "Разбојништво" и откривања извршиоца.
Србија
МУП упозорио грађане: Не отварајте линк
Како АТВ сазнаје, радница кладионице није повријеђена.
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
43
10
42
10
42
10
37
10
30
Тренутно на програму