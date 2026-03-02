Logo
Пљачка кладионице у Бањалуци

Извор:

АТВ

02.03.2026

10:26

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Бањалучкој полицији је 28. фебруара пријављено да је непознати мушкарац уз пријетњу пиштољем украо новац од раднице спортске кладионице у Бањалуци.

Пљачка се догодила око 21:15 часова у бањалучком насељу Лазарево.

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука, под надзором дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бањалука, предузимају све неопходне мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичног дјела "Разбојништво" и откривања извршиоца.

Полиција Србија

Србија

МУП упозорио грађане: Не отварајте линк

Како АТВ сазнаје, радница кладионице није повријеђена.

