МУП упозорио грађане: Не отварајте линк

02.03.2026
10:15
Коментари:0
Јавно предузеће "Путеви Србије" упозорило је грађане да не отварају линк и не уносе податке са својих платних картица уколико добију СМС о саобраћајном прекршају јер је ријеч о злоупотреби.
У саопштењу из тог предузећа наводи се да и даље грађанима стижу поруке ради наводног прекорачења брзине, ненаплаћене путарине или другог саобраћајног прекршаја, те да их игноришу.
"Путеви Србије" су на случај злоупотребе грађане упозорили и почетком јануара.
