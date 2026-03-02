Logo
МУП упозорио грађане: Не отварајте линк

02.03.2026

10:15

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Јавно предузеће "Путеви Србије" упозорило је грађане да не отварају линк и не уносе податке са својих платних картица уколико добију СМС о саобраћајном прекршају јер је ријеч о злоупотреби.

У саопштењу из тог предузећа наводи се да и даље грађанима стижу поруке ради наводног прекорачења брзине, ненаплаћене путарине или другог саобраћајног прекршаја, те да их игноришу.

Бенд Лавина

Сцена

Европа у шоку због српског представника на Евровизији: Лавина "запалила" мреже

"Путеви Србије" су на случај злоупотребе грађане упозорили и почетком јануара.

